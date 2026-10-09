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Затворът, в който лежи Пи Диди, в центъра на скандал за сексуално насилие
  Тема: Известни личности

Затворът, в който лежи Пи Диди, в центъра на скандал за сексуално насилие

9 Октомври, 2026 19:01 507 2

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Поправителна служителка във Форт Дикс се призна за виновна за сексуална връзка със затворник

Затворът, в който лежи Пи Диди, в центъра на скандал за сексуално насилие - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Федералният затвор Форт Дикс в Ню Джърси, където Шон „Диди“ Комбс излежава присъдата си, се оказа в центъра на дело за сексуално насилие. Поправителната служителка Джордан Пенсак, на 27 години, се призна за виновна за сексуална връзка с лишен от свобода.

Според прокуратурата на Ню Джърси Пенсак е правила секс със затворника през януари 2026 г. Тя е обменяла с него сексуални снимки и съобщения чрез социални мрежи и електронни приложения. За комуникацията са били използвани два мобилни телефона, внесени в затвора в нарушение на правилата.

Пенсак е признала още, че е обсъждала отношенията си с няколко души, сред които членове на семейството на затворника. В едно от съобщенията тя е изразила опасения, че може да е бременна от него.

Присъдата на служителката ще бъде определена на 10 февруари 2027 г. Обвинението предвижда до 15 години затвор и глоба до 250 000 долара.

Осъденият рапър Шон Комбс излежава 50-месечна присъда във Форт Дикс, след като беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел проституция. Той беше оправдан по обвиненията в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и участие в престъпна организация.

Присъдата беше произнесена през октомври 2025 г., след като Комбс беше признат за виновен през юли същата година. Преди това той беше преместен от федералния арест в Бруклин във Форт Дикс, за да излежи наказанието си.

Забавянето на очакваното освобождаване последва публикации за предполагаеми привилегии на Диди зад решетките. NBC News съобщи за твърдения на затворници, че той е плащал на други лишени от свобода да му приготвят специални ястия и да почистват пространството му. Били споменати ястия като къри с пиле, пица и емпанада, както и масажи в китайски стил.

В публикациите се твърди още, че продуцентът е имал достъп до забранен мобилен телефон, алкохол и лекарства по лекарско предписание. Съобщено беше и че е използвал телефона за разглеждане на социални мрежи и дори еротични снимки.

След разпространяването на тези твърдения Комбс е бил върнат в изолирано помещение. Представителят му отхвърли описанията за живота му в затвора и заяви пред Page Six, че медиите са превърнали „всеки обикновен детайл“ от ежедневието му в новина.

„Шон остава съсредоточен върху излежаването на присъдата си и завръщането при семейството си“, заяви представителят на Комбс.

Федералното бюро за затворите не коментира условията на задържане, конкретни планове за освобождаване или евентуални дисциплинарни мерки спрямо отделни лишени от свобода.


САЩ
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Момичета

    1 0 Отговор
    Винаги искаме да бъдем плющяни от лошите момчета

    19:37 09.10.2026