Древна стена в Париж може да разкрие тайна на Цезар

Следи от силен пожар бележат древна стена, открита във вътрешния двор на болницата „Отел-Дьо“ в Париж, близо до катедралата „Нотр Дам“. Археолозите предполагат, че съоръжението може да е било част от укрепеното селище Лутеция на галското племе паризии – място, споменато от Юлий Цезар, чието точно местоположение дълго време оставаше спорно.

Разкопките започнаха през февруари преди мащабна реконструкция на терена. Очакванията първоначално били свързани с останки от жилища, улици или селища от Средновековието и по-късни периоди. Вместо това археолозите открили каменно-дървена стена, изградена по технология, характерна за галските укрепления.

20 метра стена и следи от пожар

Запазената част от съоръжението е дълга около 20 метра. В зидарията се виждат следи от силно горене, а наблизо са намерени обгорели семена и останки от дървена сграда, унищожена от пожар.

Радиовъглеродният анализ на дървените елементи ги поставя в периода между 200 и 10 г. пр.н.е. Това съвпада с времето, в което според описанието на Цезар паризиите изгорили собственото си укрепено селище през 52 г. пр.н.е., за да не бъде превзето от римляните. Данните обаче все още не доказват, че пожарът е именно от този епизод.

Следата към Лутеция

„Научната предпазливост изисква да проверим предназначението и хронологията на съоръжението, но съвкупността от доказателства е наистина впечатляваща“, заяви френският министър на културата Катрин Пегар.

Юлий Цезар споменава Лутеция в „Записки за Галската война“, но досега археолозите не разполагаха с убедителни материални доказателства за местоположението на галското селище. Именно липсата на такива находки на остров Сите е подхранвала предположенията, че укреплението може да се е намирало в Нантер.

„Архитектурата на стената – големите каменни блокове и системата от свързани дървени греди – веднага ни насочи към галската строителна традиция“, каза Дороте Шауи-Дерьо от Регионалното управление по културните въпроси на Ил дьо Франс.

Регионалният археологически консерватор Стефан Дешан определи откритието като възможен ключ към дългогодишната загадка. „С тази стена и с археологическия контекст около нея може би най-после получихме ключ към разрешаването на тази тайна“, каза той.

Стената ще бъде преместена

Заради планираната реконструкция съоръжението няма да остане на първоначалното си място. Археолозите планират да документират находката, да демонтират част от нея и да възстановят фрагмент с оригиналните камъни. В бъдеще той може да бъде показан в музей в Париж.

Предстоят допълнителни разкопки зад стената и под прилежащата платформа. Те трябва да изяснят точната възраст, функцията и начина, по който съоръжението е било разрушено. Едва след тези изследвания ще може да се каже дали откритата стена действително е част от Лутеция, описана от Цезар.

Източници: foxnews.com