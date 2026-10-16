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Три фрази, които често издават ниско самочувствие

Три фрази, които често издават ниско самочувствие

16 Октомври, 2026 21:15 828 11

  • ниско самочувствие-
  • психология-
  • самооценка-
  • самокритичност

Изразите не са диагноза, но могат да подсказват силна самокритичност и страх от оценка

Три фрази, които често издават ниско самочувствие - 1
Снимкa: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Понякога една кратка реплика казва повече за вътрешната ни нагласа, отколкото дълъг разговор. В анализ за Psychology Today авторката Анели Руфъс посочва три често срещани израза, които могат да отразяват ниско самочувствие: „Не, благодаря“, „Извинете“ и „Готов съм“ или „Готова съм“.

Важно е обаче тези думи да не се приемат като психологическа диагноза. Един и същ израз може да има различно значение според ситуацията, тона и отношенията между хората.

„Не, благодаря“

Според Руфъс отказът понякога не е просто знак за липса на интерес. При човек с ниска самооценка той може да прикрива убеждението, че не заслужава това, което му се предлага. Така любезният отговор се превръща в начин за отдръпване, преди другият да е имал възможност да отхвърли или разочарова човека.

„Извинете“

Извинението също може да стане автоматична реакция. Някои хора го използват не само когато са направили грешка, а и когато заемат място, искат помощ или започват разговор. В този контекст думата може да показва усещане, че собственото присъствие е неудобство за околните.

Националната здравна служба на Великобритания описва ниското самочувствие като състояние, при което човек гледа на себе си по-негативно и критично. Сред възможните прояви са избягване на предизвикателства, прекомерно съобразяване с другите и страх от отхвърляне.

„Готов съм“ или „Готова съм“

На пръв поглед това е уверено твърдение. В анализа си Руфъс обаче го представя като фраза, която понякога прикрива обратното усещане: че човек не се чувства подготвен и се страхува да бъде наблюдаван или оценяван.

„Ниското самочувствие има свой собствен език“, пише Руфъс. Тя включва в него и изрази като „Аз съм грозен“, както и въпроса „Искаш ли да вечеряме с мен?“, когато зад него стои очакване поканата да бъде отхвърлена.

Кога думите се превръщат в модел

Американската психологическа асоциация посочва, че негативният вътрешен диалог може да засилва отрицателните убеждения за самия себе си. Научни изследвания върху социалната тревожност също показват, че хората, които са склонни да тълкуват неясни ситуации като заплашителни или осъдителни, по-често изпитват тревожност.

В проучване с 2402 участници хората с ниско самочувствие по-често очаквали другите да не ги харесват и по-трудно променяли това очакване след положителна обратна връзка. Затова трите фрази могат да се разглеждат единствено като възможни сигнали за самокритичност, а не като доказателство за конкретно психологическо състояние.

Източници: psychologytoday.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ъъъ

    3 1 Отговор
    „Искаш ли да вечеряме с мен?“
    Кой говори така, неграмотни миcиpи?

    21:20 16.10.2026

  • 2 Екскюз ми

    2 2 Отговор
    Това се отнася до англоезичния свят, а не до България. Въпрос е и на народопсихология.

    Коментиран от #7

    21:21 16.10.2026

  • 3 Росен Йорданов

    4 0 Отговор
    Извинете, но това не е сериозно, ненаучно е и е писано е за пари. Благодаря, но не мога да го према за психология, това е парапсихология, вулгаризация. Готов съм обаче да ви консултирам и да допринеса със статии по криминална психология за сайта Ви.

    21:23 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хмм

    5 0 Отговор
    "извинете" е признак на добро възпитание, както и "не, благодаря", само "не" звучи грубо

    21:27 16.10.2026

  • 7 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Екскюз ми":

    в Англия се извиняват на всяка крачка, едва ли имат ниско самочувствие, а е приятно

    21:30 16.10.2026

  • 8 Мъж

    2 2 Отговор
    България държавата на неудачници и завистливи хора.

    21:30 16.10.2026

  • 9 извинете

    1 0 Отговор
    За американския манталитет фразите може и да означават ниско самочувствие, но за нашата територия изводите не са съотносими.

    21:34 16.10.2026

  • 10 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Статия, която прикрито ни призовава да псуваме по-редовно, за да не изглеждаме хора с ниско самочувствие...

    21:38 16.10.2026

  • 11 Тити

    1 0 Отговор
    По скоро тези които не казват тези фрази да с нисък интелект от колкото самочувствие.

    21:41 16.10.2026