Драмата между „Трябва да поговорим“ и "Не е това, което си мислиш"

Има изречения, които не казват почти нищо, но успяват да кажат всичко. „Трябва да поговорим“ е едно от тях. То може да означава разговор за сметката за тока, раздразнение от немитите чинии или край на връзката. Мозъкът, разбира се, не губи време да чака фактите. Той започва да пише сценарий, обикновено с най-скъпия възможен край.

Проблемът не е непременно в самите думи, а в неопределеността. Американската психологическа асоциация посочва, че когато бъдещето е неясно, често следват стрес и тревожност. При хората с по-ниска поносимост към несигурността реакцията може да бъде още по-силна. Така едно съобщение от четири думи се превръща в задача за разследващ отдел: кога е изпратено, има ли точка накрая, защо няма емотикон, защо има емотикон и защо този емотикон изглежда като заплаха.

Разговорът започва преди разговора

Теорията за намаляване на неопределеността разглежда общуването като начин да съберем информация за другия и да предвидим поведението му. На практика това често означава да проверим кога е бил онлайн, да прочетем стар разговор и да потърсим скрит смисъл в думата „добре“. Психологическата теория е сериозна. Човешката интерпретация на чата невинаги е.

В научна публикация за косвената реч Стивън Пинкър и съавторите му обясняват, че хората често загатват намерението си, вместо да го заявят директно. Това има социална логика: говорещият може да повдигне неприятна тема, без веднага да превръща разговора в открит сблъсък. Цената е, че слушателят получава не само послание, а и свободно поле за догадки.

Сарказъмът като аварийна система

„Хората често загатват намерението си, вместо да го заявят директно“, пише Пинкър.

После идва второто магическо изречение: „Не е това, което си мислиш“. То трябва да успокои ситуацията, но често постига обратното. Ако първата фраза е аларма, втората е човек, който влиза в стаята и казва: „Няма нищо“, докато държи пожарогасител.

Сарказмът допълнително усложнява картината. Проучванията показват, че разбирането му зависи от контекста и тона, а в писмен разговор липсват именно сигналите, които обикновено помагат. Изследване на Рут Филик и съавтори установява, че саркастичната критика може да бъде възприета като по-малко негативна от директната, но това не означава, че е безобидна. Понякога тя просто опакова раздразнението в по-лъскава опаковка.

Емотиконът също не е неутрален свидетел. Според изследването на Филик и колегите ѝ той влияе върху разбирането на сарказма по-силно от пунктуацията. Това обяснява защо едно „Разбира се 🙂“ може да бъде прочетено като подкрепа, присмех или последното предупреждение преди разговор, за който вече е късно.

Животът между двете изречения

Тъкмо в този промеждутък се случва голяма част от драмата: не в разговора, а в опита да бъде предвиден. Човек не просто чака информация. Той сравнява версии, приписва намерения и се опитва да прочете мислите на другия. Изследванията върху близките отношения показват, че подобно „четене“ може да бъде полезно, но грешките в него също имат значение.

Затова саркастичната психологическа равносметка е проста: животът не е онова, което се случва между двете фрази. Животът е всичко, което си представяме, докато чакаме третото изречение. А то, най-често, се оказва: „Можеш ли да вземеш хляб на връщане?“

Източници: apa.org, pmc.ncbi.nlm.nih.gov