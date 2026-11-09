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Патриарх Даниил ще отслужи литургия в храм „Св. Архангели“

Патриарх Даниил ще отслужи литургия в храм „Св. Архангели“

9 Ноември, 2026 07:24 383 3

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  • софийска митрополия

Богослужението ще започне в 9:00 часа в храма, който се намира в парка на Военната академия „Георги С. Раковски“

Патриарх Даниил ще отслужи литургия в храм „Св. Архангели“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес от 9:00 часа света литургия в столичния храм „Св. Архангели“. Църквата се намира в парка на Военната академия „Георги С. Раковски“ в София. Богослужението е включено в програмата за ноември на Софийската епархия.

Храмът отбелязва храмовия си празник на 8 ноември, когато Българската православна църква чества Събор на свети архангел Михаил. Празникът е известен и като Архангеловден.

Патриархът е служил в храма и през 2025 г.

На 10 ноември миналата година патриарх Даниил също отслужи света литургия в „Св. Архангели“. В словото си тогава той говори за значението на правдата и за мястото ѝ в обществения живот.

„Правдата е по-силна от всичко в човешкото общество и опитът ни показва, че онези човеци, които живеят с правдата, се ползват и с уважението, и с честта на обществото“, каза патриарх Даниил.

Той говори и за ангелите пазители, които според православната вяра бдят над народите и над всеки православен християнин, подкрепят съвестта и насърчават хората да вършат добро.

Храмът пази паметта на загинали военни

Храмът е издигнат и осветен в края на XIX век. През 1906 г. е официално наименуван „Св. Архангели“. След Първата световна война в него е увековечена паметта на възпитаниците на Военното училище, загинали във войните за национално обединение през 1912-1918 г.

След края на Втората световна война и установяването на комунистическия режим в България храмът престава да функционира като религиозно средище. В началото на XXI век е реставриран, а богослужебната му дейност е възстановена.


София / България
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