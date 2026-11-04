Мадлен Алгафари на 59: Жената, която разгадава душите

Има хора, които цял живот търсят една професия. Мадлен Алгафари избира няколко посоки, които при нея се срещат в едно и също място – в човека. Днес психотерапевтът, писател, преводач и режисьор навършва 59 години.

Алгафари е родена на 4 ноември 1967 г. в София, но израства във Враца. Завършва френска езикова гимназия, а след това психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Паралелно с университетското си образование изучава режисура за драматичен и куклен театър в сътрудничество с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Между психологията и сцената

Професионалният ѝ път минава през психотерапията, телевизията, писането и преподавателската работа. Специализира психотерапия в Германия и аналитична психотерапия в Швейцария. В началото на кариерата си работи като редактор и водещ, а по-късно става познато лице от телевизионни и радио предавания, посветени на отношенията, тревожността, възпитанието и личното развитие.

Театърът остава важна част от нейния подход към човешките истории. Образованието по режисура допълва психологическата ѝ подготовка, а интересът към езика, тялото и емоциите се пренася и в книгите ѝ.

Книгите, които превръщат психологията в разказ

Първата ѝ книга – „Мира нямам“, излиза през 2003 г. Следват „Вяра имам“, „Всички можем да летим“, „Приказки за пораснали деца“, „Глад за истински неща“, „Как да се разболяваме качествено“, „От „Какво ще кажат другите?“ до „Какво избирам аз“ и „Чувствам, следователно съм“.

В тези заглавия Алгафари често използва достъпен език, поезия, приказни образи и житейски ситуации, за да говори за страхове, гняв, болка, любов и нуждата от самопознание. В „Чувствам, следователно съм“ тя поставя акцент върху емоциите и тяхното място в човешкото поведение, а „Поправителен за родители“ е насочена към общуването между възрастни и деца.

„Тихоспирка“ е сред книгите, в които личният и професионалният ѝ интерес към вътрешния свят се срещат най-ясно. В интервю за Българското национално радио Алгафари казва: „Всяка дума тук е родена от тишината в различни периоди от живота ми.“ В книгата има стихове, приказки, размисли и текстове за тишината като възможност човек да чуе собствените си отговори.

Пътят към себе си

В разговор с БНР Алгафари определя любовта, доверието и свободата като три важни основи на хармоничната връзка. Темите за близостта, личните граници, родителството и отговорността към собствените избори преминават през нейни книги, лекции и публични участия.

Алгафари събира няколко различни роли – на психолог, който работи с човешките трудности, на автор, който ги превръща в текст, и на човек от театъра, за когото всяка история започва с живия човек зад думите.

Източници: 24chasa.bg, bnr.bg, btvnovinite.bg