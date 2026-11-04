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Мадлен Алгафари на 59: Жената, която разгадава душите
  Тема: Известни личности

Мадлен Алгафари на 59: Жената, която разгадава душите

4 Ноември, 2026 07:18 926 19

  • мадлен алгафари-
  • психотерапевт-
  • писател-
  • психология-
  • книги

Психотерапевтът и писател съчетава психология, поезия и театър в професионалния си път

Мадлен Алгафари на 59: Жената, която разгадава душите - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Има хора, които цял живот търсят една професия. Мадлен Алгафари избира няколко посоки, които при нея се срещат в едно и също място – в човека. Днес психотерапевтът, писател, преводач и режисьор навършва 59 години.

Алгафари е родена на 4 ноември 1967 г. в София, но израства във Враца. Завършва френска езикова гимназия, а след това психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Паралелно с университетското си образование изучава режисура за драматичен и куклен театър в сътрудничество с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Между психологията и сцената

Професионалният ѝ път минава през психотерапията, телевизията, писането и преподавателската работа. Специализира психотерапия в Германия и аналитична психотерапия в Швейцария. В началото на кариерата си работи като редактор и водещ, а по-късно става познато лице от телевизионни и радио предавания, посветени на отношенията, тревожността, възпитанието и личното развитие.

Театърът остава важна част от нейния подход към човешките истории. Образованието по режисура допълва психологическата ѝ подготовка, а интересът към езика, тялото и емоциите се пренася и в книгите ѝ.

Книгите, които превръщат психологията в разказ

Първата ѝ книга – „Мира нямам“, излиза през 2003 г. Следват „Вяра имам“, „Всички можем да летим“, „Приказки за пораснали деца“, „Глад за истински неща“, „Как да се разболяваме качествено“, „От „Какво ще кажат другите?“ до „Какво избирам аз“ и „Чувствам, следователно съм“.

В тези заглавия Алгафари често използва достъпен език, поезия, приказни образи и житейски ситуации, за да говори за страхове, гняв, болка, любов и нуждата от самопознание. В „Чувствам, следователно съм“ тя поставя акцент върху емоциите и тяхното място в човешкото поведение, а „Поправителен за родители“ е насочена към общуването между възрастни и деца.

„Тихоспирка“ е сред книгите, в които личният и професионалният ѝ интерес към вътрешния свят се срещат най-ясно. В интервю за Българското национално радио Алгафари казва: „Всяка дума тук е родена от тишината в различни периоди от живота ми.“ В книгата има стихове, приказки, размисли и текстове за тишината като възможност човек да чуе собствените си отговори.

Пътят към себе си

В разговор с БНР Алгафари определя любовта, доверието и свободата като три важни основи на хармоничната връзка. Темите за близостта, личните граници, родителството и отговорността към собствените избори преминават през нейни книги, лекции и публични участия.

Алгафари събира няколко различни роли – на психолог, който работи с човешките трудности, на автор, който ги превръща в текст, и на човек от театъра, за когото всяка история започва с живия човек зад думите.

Източници: 24chasa.bg, bnr.bg, btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 разбихте ли кода

    13 2 Отговор
    Мадлен Алгафари за 59 €- цената, на която разкатава душите.

    07:29 04.11.2026

  • 3 Да попитам

    16 1 Отговор
    Тази има ли нещо общо с онзи некъпания дето ходи по студиата.

    Коментиран от #7

    07:34 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Как

    8 1 Отговор
    ли не ?!

    07:35 04.11.2026

  • 6 УФФ

    10 1 Отговор
    Вещиците не се ли явяват само на Хелоуин?

    Коментиран от #14

    07:39 04.11.2026

  • 7 Риболовеца

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да попитам":

    Жена му е.

    07:50 04.11.2026

  • 8 повръщам

    13 1 Отговор
    Като чуя тази фамилия , започвам да

    07:52 04.11.2026

  • 9 Умно семейство са

    13 1 Отговор
    Не разчитат само на творчеството. Имат и логистика. Помагат на измъчени пешеходци от Азия, бързо , транзитно и безпроблемно да прекосят Родината.

    08:04 04.11.2026

  • 10 Душгел

    5 0 Отговор
    Психоложките работят почасово, като 45 минути се заплащат като един час.

    Коментиран от #13, #15

    08:24 04.11.2026

  • 11 късо име

    4 0 Отговор
    Родила се и расла-порасла... А после се омъжила за сирийски евреин и ето я в цялата и прелест. Даже малките и никому неизвестни вестници по някога пишат за нея.

    08:26 04.11.2026

  • 12 Йеронимус БОШ

    4 0 Отговор
    Като един ВЪРЛ психолог - психоаналитик , как тази Мадлен би анализирала душата на своя мъж , който в миналото беше апологет на БСП , а след това скочи в обятията на Бойко ?
    А за душата на сина си , който я продаде на Бойчо и ГЕРБ , за да стане депутатин ?
    Много анализ ще има да прави за душевните състояния на нейното семейство !
    Пък тогаз да анализира чуждите хора !

    Коментиран от #16

    08:34 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 насила дарител

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "УФФ":

    И не само тогава ! Някой даже си я имат в къщата и я виждат ежедневно !

    08:36 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мдаа

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Йеронимус БОШ":

    Това семейство за пари всичко прави

    08:39 04.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 бушприт

    0 0 Отговор
    Днес психотерапевтката, писателка, преводачка и режисьорка навършва 59 години.

    08:57 04.11.2026