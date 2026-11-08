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Филмът "George Michael: The Faith Tour" тръгва по българските кина от 13 ноември (ТРЕЙЛЪР)
  Тема: Известни личности

Филмът "George Michael: The Faith Tour" тръгва по българските кина от 13 ноември (ТРЕЙЛЪР)

8 Ноември, 2026 20:54 258 0

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  • музика

Филмът е заснет в Париж през 1988 г. и показва Джордж Майкъл от турнето Faith

Филмът "George Michael: The Faith Tour" тръгва по българските кина от 13 ноември (ТРЕЙЛЪР) - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 13 ноември в българските кина излиза концертният филм George Michael: The Faith Tour, който връща зрителите към първото голямо самостоятелно турне на британския певец. Лентата е заснета в Париж през 1988 г., малко след огромния успех на албума Faith.

Световната премиера се състоя в Лондон на 27 октомври, а европейските прожекции започнаха на 4 ноември. Филмът ще бъде показан в България от 13 ноември, а премиерата му в САЩ и Канада е насрочена за 11 декември.

Запис, смятан за изгубен

Кадрите са заснети на 30 и 31 май 1988 г. по време на концертите на Джордж Майкъл в парижката зала Palais Omnisports de Paris-Bercy. Снимките са направени с 14 камери и на 35-милиметрова лента. Дълго време материалът не е бил достъпен за публиката, а сега е възстановен и ремастериран за киноекран, включително за IMAX формати.

Режисьори на концертния филм са дългогодишните сътрудници на певеца Дейвид Остин и Анди Морахан. В интервю за Music Week Остин определя албума Faith като „повратен момент в живота на Джордж“ и посочва, че тогава изпълнителят „смело заяви артистичната си независимост“.

Музика и неизлъчвани архиви

Преди концертните кадри зрителите ще видят осемминутния филм Finding Faith, режисиран от Мери Маккартни. В него са включени неизлъчвани досега аудиозаписи и материали от периода 1986–1988 г., както и архивни фотографии на американския фотограф Хърб Ритс.

Проектът е придружен от концертен албум с 18 неиздавани изпълнения на живо, издаден на 6 ноември. Сред песните, свързвани с периода на турнето, са Faith, Father Figure, I Want Your Sex и Careless Whisper.

Албумът Faith излиза през 1987 г. и е първият солов проект на Джордж Майкъл след края на Wham! Той печели „Грами“ за албум на годината, а четири негови сингъла оглавяват Billboard Hot 100 – Faith, Father Figure, One More Try и Monkey. От албума са продадени над 25 милиона копия по света.

Джордж Майкъл, роден като Йоргос Кириакос Панайоту, умира на 25 декември 2016 г. на 53 години. През 2023 г. той е въведен в Залата на славата на рокендрола. Десет години след смъртта му архивните кадри от Париж отново поставят фокуса върху периода, в който певецът изгражда самостоятелната си кариера.

Източници: bta.bg, musicweek.com, nme.com


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