Тръмп: Не знам кой е ограничил Starlink в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не знае кой е ограничил работата на Starlink в Украйна, но посочи, че Илон Мъск е възстановил системата. Думите му са част от интервю за CBS News, излъчено на 8 ноември.

На въпрос дали Мъск лично е намалил скоростта на услугата, Тръмп отговори: „Не мога да ви кажа кой я е ограничил. Не знам, защото не знам.“ Той добави, че не му е доказано дори дали системата действително е била ограничена.

„Знам обаче, че когато чух за това, тя отново заработи“, каза американският президент. По думите му проблемът е бил отстранен сравнително бързо и достъпът е възстановен.

Какво се случи с комуникациите

Ограниченията бяха регистрирани в средата на октомври. Украински представители съобщиха, че са били засегнати както Starlink, така и Starshield – военната версия на сателитната инфраструктура на SpaceX, използвана за комуникации, управление на дронове и други операции.

Командирът на украинския 413-и отделен полк за безпилотни системи Евхен Карас заяви пред Асошиейтед прес, че прекъсването е продължило около един ден. По думите му са били засегнати няколко дрона и други системи, провалили са се мисии, а част от апаратите са били загубени заради прекъснатата комуникация.

Ройтерс съобщи, че ограниченията са затруднили използването на ударни дронове срещу руски цели и на високоскоростни прехващачи, предназначени да противодействат на руски безпилотни апарати. Точният механизъм на ограниченията и границата между търговската услуга Starlink и военната Starshield останаха неясни.

Противоречиви твърдения за отговорността

На 24 октомври Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че системите за мониторинг отчитат възстановяване на скоростта на Starlink и Starshield над 400 километра в час.

Дни по-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон не е нареждал забавяне на услугата. „Съединените щати, никой не е нареждал скоростта на Starlink да бъде намалена. Това просто се случи, но доколкото разбирам, е възстановено“, каза Рубио.

Украински представители обаче заявиха, че ограниченията са повлияли на военните операции, а публично потвърждение кой ги е въвел не е представено. В интервюто си Тръмп не пое отговорност за решението и не посочи конкретен извършител. Той заяви единствено, че Мъск е възстановил работата на системата.

Източници: cbsnews.com, investing.com, apnews.com