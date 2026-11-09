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Тръмп: Не знам кой е ограничил Starlink в Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп: Не знам кой е ограничил Starlink в Украйна

9 Ноември, 2026 07:20 666 11

  • доналд тръмп-
  • starlink-
  • starshield-
  • илон мъск-
  • украйна

Американският президент заяви, че Илон Мъск е възстановил работата на системата, но не посочи кой е разпоредил ограниченията

Тръмп: Не знам кой е ограничил Starlink в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не знае кой е ограничил работата на Starlink в Украйна, но посочи, че Илон Мъск е възстановил системата. Думите му са част от интервю за CBS News, излъчено на 8 ноември.

На въпрос дали Мъск лично е намалил скоростта на услугата, Тръмп отговори: „Не мога да ви кажа кой я е ограничил. Не знам, защото не знам.“ Той добави, че не му е доказано дори дали системата действително е била ограничена.

„Знам обаче, че когато чух за това, тя отново заработи“, каза американският президент. По думите му проблемът е бил отстранен сравнително бързо и достъпът е възстановен.

Какво се случи с комуникациите

Ограниченията бяха регистрирани в средата на октомври. Украински представители съобщиха, че са били засегнати както Starlink, така и Starshield – военната версия на сателитната инфраструктура на SpaceX, използвана за комуникации, управление на дронове и други операции.

Командирът на украинския 413-и отделен полк за безпилотни системи Евхен Карас заяви пред Асошиейтед прес, че прекъсването е продължило около един ден. По думите му са били засегнати няколко дрона и други системи, провалили са се мисии, а част от апаратите са били загубени заради прекъснатата комуникация.

Ройтерс съобщи, че ограниченията са затруднили използването на ударни дронове срещу руски цели и на високоскоростни прехващачи, предназначени да противодействат на руски безпилотни апарати. Точният механизъм на ограниченията и границата между търговската услуга Starlink и военната Starshield останаха неясни.

Противоречиви твърдения за отговорността

На 24 октомври Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че системите за мониторинг отчитат възстановяване на скоростта на Starlink и Starshield над 400 километра в час.

Дни по-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон не е нареждал забавяне на услугата. „Съединените щати, никой не е нареждал скоростта на Starlink да бъде намалена. Това просто се случи, но доколкото разбирам, е възстановено“, каза Рубио.

Украински представители обаче заявиха, че ограниченията са повлияли на военните операции, а публично потвърждение кой ги е въвел не е представено. В интервюто си Тръмп не пое отговорност за решението и не посочи конкретен извършител. Той заяви единствено, че Мъск е възстановил работата на системата.

Източници: cbsnews.com, investing.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко ще си кажеш пиленце.

    5 2 Отговор
    Само чакай да дойде 3ти януари.

    07:21 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тръмп: Не съм аз, той беше

    5 0 Отговор
    Мъск: Не съм аз, той беше

    07:37 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Западна пропаганда

    3 3 Отговор
    Ген. Леонид Ивашов от руската армия към Владимир Путин вечера в Москва:

    "Ти се провали, нямаш 1 м0 зъчна клетка в главата си. 3 дневната операция е най-големия провал за Русия, а ти заради липса на интелект не успя да предвидиш дори 1 ход напред във времето и пилееш ресурсите и хората на Русия"

    07:38 09.11.2026

  • 10 Не знае

    2 1 Отговор
    Или не иска да признае че руските вече са намерили цаката и могат да манипулират starling.

    07:44 09.11.2026

  • 11 отекчен

    0 2 Отговор
    нищо даром за белото спирай тока

    07:51 09.11.2026

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