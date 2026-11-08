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Научно изследване посочи най-важното условие за женския оргазъм
  Тема: Съветите на специалиста

Научно изследване посочи най-важното условие за женския оргазъм

8 Ноември, 2026 22:21 587 7

  • женски оргазъм-
  • клиторна стимулация-
  • сексуално здраве-
  • сексуална комуникация-
  • сексуално самочувствие

Проучвания показват, че за много жени проникването само по себе си не е достатъчно

Научно изследване посочи най-важното условие за женския оргазъм - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За много жени най-важното условие за оргазъм не е самото проникване, а начинът, по който се стимулира клиторът. Американско проучване сред 1055 жени на възраст от 18 до 94 години показва, че 36,6% от участничките се нуждаят от клиторна стимулация, за да достигнат до оргазъм по време на секс. Още 36% казват, че оргазмът им е по-приятен, когато клиторът е стимулиран, дори това да не е абсолютно необходимо.

Само 18,4% от жените в извадката посочват, че могат да получат оргазъм единствено чрез проникване. Проучването е проведено през юни 2015 г. от екип на Университета на Индиана и Института „Кинси“. Резултатите показват и нещо друго: предпочитанията за място, натиск, форма и ритъм на допир са различни при отделните жени. Затова не съществува една универсална техника, която да работи по един и същи начин за всички.

Разговорът с партньора също има значение

Физическата стимулация обаче е само част от картината. Финландско изследване, публикувано в научното списание Socioaffective Neuroscience & Psychology, анализира пет национални проучвания с извадки между 1496 и 2590 участници, както и допълнителни данни от 2049 жени. Авторите откриват връзка между по-честия оргазъм и сексуалното желание, сексуалното самочувствие, способността за концентрация и откритото обсъждане на сексуалните предпочитания.

„Ключовете към по-честия женски оргазъм са в ума и във връзката“, заключават авторите. Според изследването по-доброто емоционално свързване и атмосферата на откритост са свързани с по-голяма вероятност жената да изпитва оргазъм. Данните не доказват, че един-единствен фактор причинява резултата, а показват статистически връзки между тези особености и сексуалното преживяване.

Сходен извод дава и метаанализ на 48 изследвания. Екип от Университета на Тексас установява положителна връзка между сексуалната комуникация и различни показатели на сексуалната функция, включително оргазма. Връзката е по-силна при жените, отколкото при мъжете, макар че изследванията са наблюдателни и не могат сами по себе си да докажат причинно-следствена зависимост.

Разминаването в очакванията остава проблем

Проучване на 1683 младоженски двойки показва, че 49% от жените съобщават за постоянен оргазъм по време на секс, докато при мъжете делът е 87%. В 43% от случаите съпрузите неправилно преценяват колко често партньорките им достигат до оргазъм. Авторите свързват сексуалната комуникация както със сексуалното, така и с общото удовлетворение от връзката.

Научните данни очертават различна картина от схващането, че проникването само по себе си е достатъчно. За едни жени водеща е клиторната стимулация, за други значение имат времето, концентрацията, желанието, самочувствието или усещането за близост. Най-последователният извод е, че женският оргазъм зависи от съчетанието на физически, психологически фактори, а не от една задължителна формула.

Източници: bgnes.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Моят скромен опит,с жените...!

    1 1 Отговор
    Женският оргазъм е сигурен и дълбок,ако мъжът приложи ...кунилингус...!

    Коментиран от #4, #6

    22:29 08.11.2026

  • 3 Мюмю

    2 1 Отговор
    спечелих от тотото 1м, с 10 см, и готово

    22:29 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мъж

    0 1 Отговор
    Залепеното реле по цел ден пише сигурно му плащат на коментар по някой жълт цент

    22:37 08.11.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Моят скромен опит,с жените...!":

    Едва ли сте способен на нещо повече!

    22:39 08.11.2026

  • 7 Мъж

    0 0 Отговор
    Жената получава оргазъм когато го иска на мъжа и когато има симпатии. Когато не го иска няма оргазъм и е като дърво с куп задръжки. Отидете на проститутка и ще разберете. Студенокръвен секс за 100 евро. Обикновено балъка е мъжа.

    22:40 08.11.2026