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Учени създадоха покритие без микропластмаса за чаши за еднократна употреба

Учени създадоха покритие без микропластмаса за чаши за еднократна употреба

9 Ноември, 2026 06:06 545 5

  • микропластмаса-
  • чаши за еднократна употреба-
  • университет на ватерлоо-
  • целулозен ацетат-
  • рециклиране

Материалът от целулозен ацетат и нанокристали издържа на вряла вода, мазнини и разтворители

Учени създадоха покритие без микропластмаса за чаши за еднократна употреба - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Учени от Университета на Ватерлоо в Канада разработиха покритие без традиционна пластмаса за чаши за еднократна употреба. Материалът е предназначен да замени тънкото пластмасово фолио от вътрешната страна на хартиените чаши, което задържа течността, но може да отделя микрочастици при контакт с горещи напитки.

Новото покритие е изработено от целулозен ацетат – биопластмаса от растителен произход, подсилена с нанокристали от целулоза. Резултатите от изследването са публикувани в списанието ACS Sustainable Chemistry & Engineering на Американското химическо дружество.

Хартиените чаши обикновено са облицовани отвътре с фолио от пластмаса на петролна основа. Без него картонът бързо би се размекнал. При продължителен контакт с вряла вода обаче традиционният слой може да започне да се разгражда и да отделя частици и фталати – вещества, които могат да нарушават хормоналния баланс.

Растителният слой остава цял

Екипът е сравнил под микроскоп чаши с обичайно пластмасово покритие и с новия материал. При стандартното фолио е започнало лющене на вътрешния слой, докато растителното покритие е останало запазено при същите условия.

„Беше истинско откритие да разберем колко лесно някои пластмасови покрития отделят частици“, казва ръководителката на изследването и професор по химия Шърли Тан.

Тестовете са показали, че новият материал не се разрушава при продължителен контакт с вряла вода, готварска мазнина и разтворители. Тан определя създаването на издръжлив защитен слой без традиционна пластмаса като предизвикателство за екипа.

По-лесно рециклиране на чашите

Покритието може да се нанася и върху много тънка хартия, включително материал с плътност, сравнима с тази на домакинските кърпи. Това създава възможност за производство на чаши с по-малък разход на суровини и по-ниска себестойност.

Материалът е биоразградим. Тъй като и покритието, и хартията са изградени от целулоза, при тях не е необходимо отделяне на пластмасов слой преди рециклиране. При широко използваните чаши пластмасата и хартията са свързани, което затруднява преработката и е причина голяма част от тях да не се рециклират.

Изследователите виждат възможност покритието да се използва и при други видове опаковки за храни и напитки. Засега разработката е лабораторна алтернатива на конвенционалните пластмасови облицовки, а нейното внедряване в масово производство ще зависи от допълнителни изпитвания и технологична адаптация.

Източници: bta.bg, the-independent.com


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А руснаците имат

    1 2 Отговор
    самочувствие без никакво покритие

    Коментиран от #4

    06:08 09.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ЧЕ ПРОФЕСОРКАТА Е КИТАЙКА
    ......
    А В БЪЛГАРИЯ КАКВИ ЛИ НЕ ГЛУПОСТИ ЩЕ СЕ ГОВОРЯТ АКО КИТАЙКА СТАНЕ ПРОФЕСОРКА
    .... В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
    ......
    БРАВО НА ТЯХ

    06:10 09.11.2026

  • 3 Пущиня(к)

    1 0 Отговор
    Нема ли графен, въобще не ми го фалете!

    06:12 09.11.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "А руснаците имат":

    ДА ПАДНАТ ТОЛКОВА НИСКО БРАТУШКИТЕ
    ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ДА ИМ ПРАВИМ
    САТЕЛИТИТЕ И ПЕРАЛНИТЕ :)

    06:14 09.11.2026

  • 5 хихи

    1 0 Отговор
    Тествано и безопасно. хи хи хи

    06:27 09.11.2026