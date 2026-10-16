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Софи Маринова и Азис отново заедно във „Върни се“ (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Софи Маринова и Азис отново заедно във „Върни се“ (ВИДЕО)

16 Октомври, 2026 19:07 517 4

  • софи маринова-
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  • попфолк-
  • българска музика

Двамата представиха емоционална балада с различно звучене, а музиката е дело на Тасе Аспарухов Шарков

Софи Маринова и Азис отново заедно във „Върни се“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Софи Маринова и Азис отново обединиха гласовете си. Двамата представиха новия си дует „Върни се“ – емоционална балада, която певицата определя като проект с различно звучене и нетипичен подход за стандартния попфолк.

„С огромна любов ви представям новия си дует с моя колега и приятел Азис – една специална балада с различно звучене, нетипично за стандартния попфолк“, написа Софи Маринова при представянето на песента.

„Надяваме се тази песен да докосне сърцата ви и да ви развълнува така, както развълнува и нас!“

Музиката на „Върни се“ е дело на Тасе Аспарухов Шарков, а аранжиментът е поверен на Деян Асенов. В центъра на проекта са вокалите на двамата изпълнители и баладичното настроение.

Нова обща песен след „Остави ме на мира“

Новият дует идва след друга обща поява на Софи Маринова и Азис. През септември двамата участваха заедно с Антонио в песента „Остави ме на мира“, представена като общ проект на тримата изпълнители. Песента беше обявена на 23 септември от „Фен ТВ“.

Така „Върни се“ се появява само седмици след предишното съвместно изпълнение, но този път Софи Маринова и Азис застават сами в центъра на песента.

Дует с история от повече от 20 години

Съвместната история на двамата изпълнители започва много по-рано. През 2003 г. те записват „Един живот не стига“ – песен, която остава сред разпознаваемите им общи проекти.

С „Върни се“ Софи Маринова и Азис се връщат към формата на дуета, но представят нова балада, в която акцентът е поставен върху емоцията и съчетанието на гласовете им.

Софи Маринова завърши представянето на песента с призив към почитателите си да я споделят с приятели и близки.

Източник: fentv.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Чакай малко,отивам да п©връщам

    19:11 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дедо

    0 0 Отговор
    Може да са ман.али и пе.али но са наи добрите гласове на фолка.

    20:20 16.10.2026