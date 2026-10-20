Новини
Любопитно »
Неделчо Богданов отпада първи от „Traitors: Игра на предатели“
  Тема: Известни личности

Неделчо Богданов отпада първи от „Traitors: Игра на предатели“

20 Октомври, 2026 10:47 752 5

  • неделчо богданов-
  • трейтърс-
  • игра на предатели-
  • българ-
  • риалити формати

Фаворитът напуска играта още на първия съвет

Неделчо Богданов отпада първи от „Traitors: Игра на предатели“ - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Неделчо Богданов е посочен като първия участник, който отпада от втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“. Според информация на „България Днес“, цитирана от HotArena, той напуска надпреварата още на първия съвет – ход, който противоречи на предварителните очаквания към един от най-разпознаваемите стратегически играчи в кастинга.

Отпадането все още не е потвърдено официално от bTV. Телевизията обяви Богданов сред участниците в новия сезон и посочи, че форматът започва на 6 ноември. В представянето на предаването медията определи основното предизвикателство така: „Всеки ще трябва да разчита на интуицията си и внимателно да преценява на кого да се довери.“

Фаворитът с опит в стратегическите игри

Богданов стана популярен с участието си в третия сезон на „Игри на волята“, където се открои с анализирането на противниците и опитите да предвижда следващите им ходове. Именно тази репутация го превърна в един от участниците, към които зрителите насочиха най-големи очаквания и в „Traitors“.

В новото риалити физическата сила не е единственият фактор. Участниците трябва да разпознават заблудата, да изграждат съюзи и да преценяват внимателно какво да разкрият пред останалите. При тази динамика дори играч с репутация на добър стратег може да се превърне в ранна мишена.

Кой е Неделчо Богданов

Неделчо Богданов е аниматор, режисьор, подкастър и създател на сериала „Българ“. Завършил е анимационна режисура в НАТФИЗ, а през 2014 г. е ръководил екипа зад „Българ: Филмът“, определян като първия български пълнометражен триизмерен анимационен филм.

Той има собствен подкаст, в който разговаря с участници от различни телевизионни формати и обсъжда техните решения, тактики и поведение в състезанията. Тази публична роля допълнително засили очакванията, че ще може да разчете ходовете на останалите играчи.

Вторият сезон на „Traitors: Игра на предатели“ ще се развива в двореца „Евксиноград“. Кои ще бъдат „Праведни“ и кои ще получат ролята на „Предатели“, ще стане ясно с излъчването на сезона. Ако информацията за ранното отпадане бъде потвърдена в епизода, Богданов ще напусне формата преди да успее да развие стратегията, заради която беше сред най-коментираните участници.

Източници: hotarena.net, btv.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужаст

    6 2 Отговор
    Няма такава глупост.

    10:50 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе да бе

    3 0 Отговор
    Следващият ще е Съботинчо Божков.

    10:58 20.10.2026

  • 4 ами,

    2 0 Отговор
    То като те набедят за ,,стратег,,всички участници гледат да се отърват от теб.Неделчо Богданов е добър аниматор и подкастър и дотук.Но и анимацията му с ИИ вече не е това което беше.

    11:28 20.10.2026

  • 5 Поредната

    2 0 Отговор
    Простотия натресена от босфор тв

    11:41 20.10.2026