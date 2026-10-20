Неделчо Богданов отпада първи от „Traitors: Игра на предатели“

Неделчо Богданов е посочен като първия участник, който отпада от втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“. Според информация на „България Днес“, цитирана от HotArena, той напуска надпреварата още на първия съвет – ход, който противоречи на предварителните очаквания към един от най-разпознаваемите стратегически играчи в кастинга.

Отпадането все още не е потвърдено официално от bTV. Телевизията обяви Богданов сред участниците в новия сезон и посочи, че форматът започва на 6 ноември. В представянето на предаването медията определи основното предизвикателство така: „Всеки ще трябва да разчита на интуицията си и внимателно да преценява на кого да се довери.“

Фаворитът с опит в стратегическите игри

Богданов стана популярен с участието си в третия сезон на „Игри на волята“, където се открои с анализирането на противниците и опитите да предвижда следващите им ходове. Именно тази репутация го превърна в един от участниците, към които зрителите насочиха най-големи очаквания и в „Traitors“.

В новото риалити физическата сила не е единственият фактор. Участниците трябва да разпознават заблудата, да изграждат съюзи и да преценяват внимателно какво да разкрият пред останалите. При тази динамика дори играч с репутация на добър стратег може да се превърне в ранна мишена.

Кой е Неделчо Богданов

Неделчо Богданов е аниматор, режисьор, подкастър и създател на сериала „Българ“. Завършил е анимационна режисура в НАТФИЗ, а през 2014 г. е ръководил екипа зад „Българ: Филмът“, определян като първия български пълнометражен триизмерен анимационен филм.

Той има собствен подкаст, в който разговаря с участници от различни телевизионни формати и обсъжда техните решения, тактики и поведение в състезанията. Тази публична роля допълнително засили очакванията, че ще може да разчете ходовете на останалите играчи.

Вторият сезон на „Traitors: Игра на предатели“ ще се развива в двореца „Евксиноград“. Кои ще бъдат „Праведни“ и кои ще получат ролята на „Предатели“, ще стане ясно с излъчването на сезона. Ако информацията за ранното отпадане бъде потвърдена в епизода, Богданов ще напусне формата преди да успее да развие стратегията, заради която беше сред най-коментираните участници.

Източници: hotarena.net, btv.bg