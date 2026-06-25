Разкриха участниците в „Traitors 2“: политици, водещи, певици...

Кои ще са звездните участници във втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“? Този въпрос мъчи феновете на риалити шоуто, което ще се излъчва от септември по bTV. Очаква се предаването да е доста по-различно не само защото локацията е променена. Вторият сезон е заснет в резиденция „Евксиноград“, а някои от участниците вече са ясни, пише "Филтър".

Продуцентите са заложили на интересен подход, тъй като, за разлика от премиерния сезон, сега в играта за предатели влизат две двойки с роднински връзки – близнаците волейболисти Валентин и Георги Братоеви, за чието участие ви информирахме още преди месец, и водещият на „Ергенът“ Наум Шопов, който обаче няма да е сам, а с жена си Теа Минкова.

Тази конфигурация са особено драматични в чуждите издания на „Traitors“, защото, когато двама братя или сестра или мъж и жена, много често единият получава ролята на предател, а другият остава праведен. Нищо чудно и в българския вариант близнаците да са от двете страни на барикадата.

Вторият сезон на шоуто за първи път ще вкара и политик, макар и недействащ в момента. Това е Милен Керемедчиев, който е чест гост в телевизионните студиа като международен анализатор.

Изявите му в тази роля не са случайни, тъй като той има завидна биография в кулоарите на властта. 57-годишният Керемедчиев беше заместник-министър на икономиката в кабинета на Симеон Сакскобургготски, а по-късно и зам.-министър на външните работи.

Заемал е длъжностите координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, както и на генерален консул на България в Дубай. На парламентарните избори през 2021 и 2022 година е кандидат-депутат от партията Слави Трифонов "Има такъв народ". Предложен е и за министър на външните работи в проектокабинета на Пламен Орешарски, какъвто обаче не бе съставен.

Още едно интересно име влиза сред участниците в „Traitors“ – бившата сноубордистка Сани Жекова. Известната ни спортистка продължава традицията в предаването да влизат прославени личности от тази сфера. В първия сезон Владо Николов, който сега е депутат, направи запомнящо се участие, предстои да видим как ще се справи и Сани.

Нанси Карабойчева, Мис България 2013 и водеща на риалитито за отслабване на bTV „Живот на кантар“, също се включва в „Traitors“. Ще гледаме и влогъра, инфлуенсър и писател Емил Конрад. Както е известно, той не крие своята хомосексуална ориентация, афишира публично връзката с партньора си и не се притеснява да говори открито за това, че мрази майка си, че се е отказала от него. Със сигурност участието му ще предизвика полярни коментари.

Артистичната група е представена от актьора Емил Марков, актрисата-певица Ваня Щерева, поп изпълнителката Поли Генова и актрисата Йоанна, оперната певица Мила Михова.

Продуцентите отново залагат на пъстра палитра от участници. Остава сами да разберем кой ще са предатели и кои – праведни. И разбира се – ще се появи ли втори Бачорски, който да преобърне играта?

Актьорът Владо Карамазов отново ще влезе в ролята на водещ и ще посрещне праведни и предатели, този път не край Видин, а в резиденция „Евксиноград“.

Още през март Владо Карамазов потвърди, че ще се потопи отново в риалитито, като написа: „Всичко започва отново! Наистина съм щастлив, че за втори път ще мога да наблюдавам тази страхотна игра от първия ред. Кои ще са новите предатели? Нямам търпение да разбера?!“

Актьорът се справи повече от впечатляващо в първия сезон, издържайки на убийствени жеги, среднощни бдения с предателите, както и на сутрешни снимки след това. Но тази умора за него бе сладка и сега с удоволствие ще я изживее пак.