Бащата на Меган призна, че е плащал за секс във Филипините

Бащата на Меган Маркъл, Томас Маркъл, призна, че е плащал за секс по време на свои пътувания до Филипините, но категорично отрече да е имал сексуални контакти с непълнолетни. 82-годишният мъж заяви пред Mail on Sunday: „Никога не съм правил секс с човек под 18 години.“

Маркъл разказва, че когато е бил необвързан, е посещавал Филипините поне два пъти и е бил с проститутки. Той подчертава, че това не доказва престъпление и настоява, че винаги е имал връзки с пълнолетни жени.

Разследване във Филипините

Случаят започна след твърдения на сина му Томас Маркъл-младши, който казва, че е открил кутии с изображения и видеоматериали със сексуално насилие над деца в бившия дом на баща си в Себу. Той е подал сигнал до филипинските власти и е потърсил съдействие от ФБР.

Филипинските власти потвърдиха, че проверяват твърденията. На този етап няма данни Томас Маркъл да е обвинен или осъден за престъпление. Самият той заявява, че е готов да разговаря с разследващите и да премине през тест с полиграф.

„Ще направя всичко необходимо, за да изчистя името си. Нямам какво да крия“, казва Томас Маркъл.

Маркъл отрича да е изобразен на снимка, за която се твърди, че показва сексуален акт с млада азиатска жена. По думите му част от материалите, открити в дома му, може да са били подхвърлени с цел да бъде унищожена репутацията му.

Какво е знаела Меган

Меган Маркъл заяви, че е „дълбоко разстроена“ от обвиненията и че мислите ѝ са с всички деца, които може да са били засегнати. Тя каза, че е научила за тревожни твърдения срещу баща си през 2018 г.

„Избрах да не му позволява да има контакт с нашите деца по една причина – да ги защитя“, заявява Меган.

Меган и Томас Маркъл са отчуждени от 2018 г., когато тя се омъжи за принц Хари. По думите на баща ѝ той не е получил възможност да отговори на твърденията и не е виждал внуците си Арчи и Лилибет.

Метрополитън полицията потвърди, че през януари 2019 г. е получила писмо с твърдения за предполагаеми престъпления извън Великобритания. Полицията призна, че информацията не е била предадена на други правоприлагащи органи. Властите във Филипините продължават проверката, а резултатът от нея все още не е обявен.

Източници: dailymail.com, apnews.com, gmanetwork.com