Принц Уилям няма намерение да отговори на молбата на Хари за помирение

Принц Уилям няма да потърси брат си принц Хари в близко бъдеще, въпреки публичния призив за помирение, отправен от херцога на Съсекс. Това заяви Том Сайкс, европейски редактор на „Дейли Бийст“ и автор на „Роялистът“, пред „Пейдж Сикс“.

„Ще отговори ли Уилям? Ще бъда изумен, ако отговори публично. Той никога не го прави, а мълчанието му само по себе си е отговорът“, каза Сайкс.

По думите му Хари и Уилям не са разговаряли от 2022 г., а интервюто на херцога на Съсекс за списание GQ няма да промени това. Сайкс добави, че Уилям вероятно е бил разочарован от начина, по който темата за отношенията между братята е поставена публично.

„Да бъдеш поучаван публично за помирението от човека, който е причинил проблема, е точно това, което Уилям намира за най-трудно да прости“, заяви Том Сайкс.

В интервюто си Хари заяви, че иска отношенията му с Уилям да се подобрят. „Искам да се получи. Разбира се, че искам. С всичко останало, което се случва по света, най-важното е да се помирим. Това е ключовото“, каза той.

Принц Хари добави, че „някои хора не искат това да се получи“. Думите му бяха възприети като възможен намек към членове на кралското семейство, но неговият говорител отрече това.

„Това категорично не е било замислено като нападка срещу брат му или срещу друг член на семейството. Коментарът беше направен в общ контекст и по никакъв начин не беше насочен към семейството му“, заяви говорителят.

Конфликтът между братята

Хари и Уилям са в конфликт, откакто Хари и Меган Маркъл се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния през 2020 г. След това двамата многократно говориха публично за семейните си отношения, а Хари отправи редица твърдения и в мемоарите си „Резервният“, публикувани през 2023 г.

В книгата принц Хари твърди, че принц Уилям го е нападнал физически по време на спор за Меган, нарекъл я е „трудна“, „груба“ и „агресивна“, както и че го е предупреждавал да не ѝ предлага брак. Хари също така обвинява Уилям и съпругата му Катрин, че са го насърчили да облече нацистка униформа за частно парти през 2005 г.

Не е ясно дали Хари се е извинил лично на Уилям и Катрин за тези твърдения. След завръщането си във Великобритания през август той все още не е възстановил личния си контакт с брат си.

Завръщането във Великобритания

Хари и Меган се върнаха във Великобритания след шест години в Калифорния, като според Хари целта е децата им принц Арчи и принцеса Лилибет да посещават британски училища и да се създадат повече възможности за семейството.

Крал Чарлз III уточни, че двамата ще останат частни граждани и няма да изпълняват официални кралски функции. Хари и баща му направиха стъпки към подобряване на отношенията си, но между него и Уилям не се очертава бързо помирение.