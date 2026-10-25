Бившата съпруга на Томас Маркъл първа сигнализирала на полицията за детската порнография

Първата съпруга на Томас Маркъл старши – Розлин Лавлес – е изпратила през 2019 г. писмо с твърдения срещу него, което по-късно е достигнало до Меган Маркъл, съобщава Page Six, позовавайки се на няколко източника. Съдържанието на писмото не е публикувано, а твърденията в него не са доказани.

Метрополитън полис потвърди, че през януари 2019 г. е получила писмо, съдържащо „редица твърдения за предполагаеми нарушения извън Великобритания“. Полицията е предала документа на офиса на Хари и Меган, но е заявила, че подробностите не са били споделяни с други правоохранителни органи.

Британската полиция извършва вътрешен преглед на случая и обмисля дали да сезира Независимата служба за полицейско поведение. Според Метрополитън полис писмото е било разгледано от звеното за защита на кралското семейство и е изпратено на офиса на херцога и херцогинята на Съсекс „за тяхна информация“.

Меган Маркъл заяви, че е била запозната с писмо, изпратено до британската полиция през 2018 г. Представител на Хари и Меган уточни, че без дневник или друг съвременен запис тя може да е объркала датата с няколко месеца. След потвърждението на Метрополитън полис за януари 2019 г. именно тази дата трябва да се приема като официална отправна точка за получаването и предаването на писмото.

„Бях дълбоко разстроена от новината, която излезе наяве, и мислите ми са с всички деца, които може да са били наранени“, заяви Меган.

Тя допълни, че решението ѝ да държи баща си далеч от децата си е било взето „с една причина – да ги защити“. Меган и Томас Маркъл старши са в отчуждение от 2018 г.

Ново разследване във Филипините

Случаят придоби публичност, след като The Sun съобщи, че Томас Маркъл младши е открил в бившия дом на баща си в Себу голямо количество материали, за които се твърди, че съдържат сексуално насилие над деца. Той е предал на властите предполагаеми доказателства, сред които лаптоп. Филипинските органи разследват случая, а ФБР е уведомено и е заявило готовност да окаже съдействие.

Томас Маркъл старши отрича обвиненията. В интервю за Daily Mail той ги нарича „болни лъжи“ и заявява: „Никога не бих могъл да направя това, в което ме обвиняват. Това е най-лошото нещо, в което някой може да бъде обвинен.“ Към момента няма данни той да е обвинен или осъден.

Саманта Маркъл също защити баща си и заяви, че брат ѝ е измислил твърденията заради финансов интерес. Томас Маркъл младши отхвърля това и казва, че предадените от него материали ще покажат каква е истината.

Розлин Лавлес беше омъжена за Томас Маркъл старши от 1964 до 1975 г. Двамата имат две деца – Саманта и Томас младши. През 2019 г., дни след раждането на първото дете на Меган, тя го е нарекла „ужасен баща“ и е предупредила, че не бива да получава достъп до внука си.

В интервю за The Mirror Лавлес разказа за трудния си брак и е обвини бившия си съпруг в изневяра, избухвания и финансов контрол. Тя заяви пред изданието, че той не е бил физически агресивен, но често е губел самообладание. Лавлес почина през 2024 г.