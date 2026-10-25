Майкъл Дъглас: Секс сцените изискват доверие и разговор

„Има изкуство в секс сцените във филмите. Не е лесно да правиш такива неща“, каза Майкъл Дъглас в интервю за подкаста „Happy, Sad, Confused“ пред водещия Джош Хоровиц. 82-годишният актьор разказа как са се заснемали интимни сцени по-рано в кариерата му, когато интимните координатори все още не са били обичайна част от снимачния процес.

Според Дъглас най-важният елемент е доверието между партньорите. Той обясни, че всяко движение се обсъжда предварително и че сцената се изгражда постепенно.

„Говорите бавно и уточнявате всичко. После го правите и това е като хореографиране на бойна сцена“, обясни Майкъл Дъглас.

Актьорът допълни, че началото е внимателно и бавно, а след това режисьорът дава сигнал за действие, за да изглежда сцената естествено пред камерата. Той подчерта и необходимостта жените актриси да се чувстват спокойни на снимачната площадка, особено когато са заобиколени предимно от мъже.

Ролята е част от цялото

С течение на разговора Майкъл Дъглас говори и за начина, по който избира проектите си. Той заяви, че никога не е възприемал собствената си роля като най-важната част от един филм.

„Винаги съм смятал, че ролята ти е малка част от цялото. Искаш най-добрите актьори около себе си, защото важно е цялото“, каза той.

Дъглас добави: „По-добре да съм добър в малък филм, отколкото слаб в голяма роля.“ Актьорът е познат с участията си във филми като „Уолстрийт“ и „Първичен инстинкт“, в който си партнира с Шарън Стоун.

Спорен спомен от началото на кариерата

В мемоарите си „One Helluva Ride“ Майкъл Дъглас описва и лични моменти от живота си, сред които сложните отношения с баща му Кърк Дъглас, зависимостта и затварянето на сина му Камерън, както и диагнозата рак в четвърти стадий.

Той пише, че по време на снимките на „Адам в 6 сутринта“ е започнал интимна връзка с Лий Пърсел, която по това време е била омъжена. По думите му връзката е била пазена в тайна от екипа, местните хора и съпруга на актрисата.

Пърсел оспори тази версия в изявление пред Fox News. „Тази история беше пълна изненада за мен. Имам хубави спомени от Майкъл и от времето ни заедно, но спомените ни очевидно се различават“, каза тя. Актрисата заяви, че по време на снимките отношенията им са били строго професионални, а личната връзка е започнала по-късно.

Майкъл Дъглас описа и връзката си със сценаристката Даян Томас по време на работата по „Роман с камъка“. Той посочва, че първият му брак с Диандра е бил в период на разпад и че и двамата са имали извънбрачни отношения.