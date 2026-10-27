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Съпругата на Даниел Бачорски се ядоса на съседите си в "Дружба"
  Тема: Известни личности

Съпругата на Даниел Бачорски се ядоса на съседите си в "Дружба"

27 Октомври, 2026 16:31 1 158 4

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  • неправилно паркиране-
  • жени калканджиева

Атанаска Бачорска твърди, че автомобили блокират достъпа до сградата на улица „Делийска воденица“.

Съпругата на Даниел Бачорски се ядоса на съседите си в "Дружба" - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жената на бизнесмена Даниел Бачорски - Атанаска се възмути от неправилно паркирани автомобили пред жилищна сграда на улица „Делийска воденица“ в столичния квартал „Дружба“. Съпругата на бизнесмена Даниел Бачорски твърди, че коли редовно затрудняват достъпа до входа и изхода на сградата.

Бачорска е решила да даде публичност на проблема чрез социалните мрежи. Според думите ѝ автомобилите са оставяни по начин, който пречи на свободното преминаване и създава неудобства за живеещите в района.

Публикацията ѝ обаче предизвика и обратна реакция в мрежата. Част от последователите ѝ се фокусираха върху кадрите, на които според тях Атанасия, както се представя тя, пътува без поставен предпазен колан. Така спорът за спазването на правилата на пътя се прехвърли и върху нейното поведение.

Засега няма данни спорът в „Дружба“ да е прераснал в официално производство или да са предприети административни действия. Не е известно и дали Бачорска е получила отговор от собствениците на автомобилите, които според нея пречат на достъпа до сградата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 този много си повярва

    11 1 Отговор
    голям смях са

    16:36 27.10.2026

  • 2 Патриарха

    2 1 Отговор
    Тази е гнустичка!
    Да не се бърка с гностичка!!!
    На многая летаааа...

    16:40 27.10.2026

  • 3 тааа па

    2 0 Отговор
    еми на улица със селското име воденица какво очакваш, ма?! Там дедо ми си пасеше овците!

    17:01 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.