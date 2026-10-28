31 тона стомана станаха изкуствен риф в Мексиканския залив

31-тонен пропанов резервоар и стоманена кула бяха потопени на дъното на Мексиканския залив край американския щат Мисисипи. Двете съоръжения са поставени на около 21 километра южно от остров Пти Буа и ще бъдат използвани като изкуствен риф.

Оборудването е принадлежало на доброволната пожарна служба във Фортс Лейк, където е служило за обучение на пожарникари. След извеждането му от експлоатация е намерено ново предназначение под водата. В проекта са се включили „Шеврон“, службата за извънредни ситуации на окръг Джаксън, Департаментът по морски ресурси на Мисисипи и Mississippi Gulf Fishing Banks.

Стомана вместо тинесто дъно

Конструкциите трябва да осигурят твърда повърхност, около която постепенно да се събират риби и други морски организми. Изкуствените рифове се използват като укритие, място за хранене и среда за размножаване в райони, където естествените рифове са малко.

„Преди нямаше изкуствени рифове, дори рифове изобщо, а само тинесто дъно. Това е добро за скаридите, но не и за риболова на рифови видове“, казва президентът на Mississippi Gulf Fishing Banks Ралф Хъмфри, цитиран от местната телевизия WLOX.

По думите му новият риф може да разшири възможностите за любителски риболов и да създаде работа за капитани на чартърни лодки. Мястото е част от по-широката мрежа от изкуствени рифове край крайбрежието на Мисисипи.

Проектът е част от по-голяма програма

Департаментът по морски ресурси на Мисисипи управлява офшорни рифови зони, в които вече са използвани бетонни елементи, стоманени корпуси на плавателни съдове и изведени от експлоатация промишлени конструкции.

Според представителя на „Шеврон“ Катарина Скот стоманените съоръжения ще останат на морското дъно и ще носят полза на риболовната общност в продължение на години.

Източници: wlox.com