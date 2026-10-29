Руски дрон удари пътнически влак в Днепър: 13 загинали, има ранени

Руски дрон е ударил граждански електрически влак на железопътната гара в Днипро. Загинали са 13 души, а най-малко петима са ранени, съобщи началникът на Днипропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. Медицински екипи оказват помощ на пострадалите.

„Известно е за смъртта на 13 души, още най-малко петима са получили наранявания“, каза Ганжа.

Кметът на Днипро Борис Филатов първоначално съобщи за удар по граждански електрически влак и за много загинали и ранени.

Поразена е платформа на гарата

По-късно компанията „Укрзализница“ уточни, че ударът е нанесен с реактивен безпилотен апарат по железопътната гара в града. Поразена е една от платформите, на която в този момент се е намирал влак №866 по маршрута Днипро – Запорожие.

„Ударът попадна върху една от платформите, където по това време се намираше влак №866 Днипро – Запорожие. Въпреки обявената повишена опасност на платформата имаше хора. Има загинали и ранени“, заявиха от „Укрзализница“.

Посочените данни за жертвите и ранените са съобщени от украинските власти и железопътната компания. Към този момент няма информация за самоличността на загиналите и за състоянието на ранените.

Поредица от атаки срещу пътнически влакове

Атаката в Днипро идва на фона на поредица от удари по пътнически влакове в Украйна. На 8 септември два дрона „Шахед“ са атакували влака Киев – Суми при приближаването му към Суми. Тогава няма пострадали.

В същия ден е бил атакуван и регионалният влак Днипро – Запорожие. Пътниците са били евакуирани предварително, но по-късно е потвърдена смъртта на кондукторка, която се е върнала във влака след обявяването на евакуацията и предупреждението за повишена опасност.

На 9 септември дрон „Шахед“ е ударил влака Харков – Изюм, при което са пострадали седем души. Председателят на управителния съвет на „Укрзализница“ Александър Перцовски заяви, че в прифронтовите общини железопътният подвижен състав и инфраструктурата са сред основните цели на руските атаки.

Източници: unian.net, censor.net