Руски дрон удари пътнически влак в Днепър: 13 загинали, има ранени

Руски дрон е ударил граждански електрически влак на железопътната гара в Днипро. Загинали са 13 души, а най-малко петима са ранени, съобщи началникът на Днипропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. Медицински екипи оказват помощ на пострадалите.
„Известно е за смъртта на 13 души, още най-малко петима са получили наранявания“, каза Ганжа.
Кметът на Днипро Борис Филатов първоначално съобщи за удар по граждански електрически влак и за много загинали и ранени.
Поразена е платформа на гарата
По-късно компанията „Укрзализница“ уточни, че ударът е нанесен с реактивен безпилотен апарат по железопътната гара в града. Поразена е една от платформите, на която в този момент се е намирал влак №866 по маршрута Днипро – Запорожие.„Ударът попадна върху една от платформите, където по това време се намираше влак №866 Днипро – Запорожие. Въпреки обявената повишена опасност на платформата имаше хора. Има загинали и ранени“, заявиха от „Укрзализница“.
Посочените данни за жертвите и ранените са съобщени от украинските власти и железопътната компания. Към този момент няма информация за самоличността на загиналите и за състоянието на ранените.
Поредица от атаки срещу пътнически влакове
Атаката в Днипро идва на фона на поредица от удари по пътнически влакове в Украйна. На 8 септември два дрона „Шахед“ са атакували влака Киев – Суми при приближаването му към Суми. Тогава няма пострадали.
В същия ден е бил атакуван и регионалният влак Днипро – Запорожие. Пътниците са били евакуирани предварително, но по-късно е потвърдена смъртта на кондукторка, която се е върнала във влака след обявяването на евакуацията и предупреждението за повишена опасност.
На 9 септември дрон „Шахед“ е ударил влака Харков – Изюм, при което са пострадали седем души. Председателят на управителния съвет на „Укрзализница“ Александър Перцовски заяви, че в прифронтовите общини железопътният подвижен състав и инфраструктурата са сред основните цели на руските атаки.
Източници: unian.net, censor.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рублевка
Коментиран от #6
12:14 29.10.2026
2 Пич
Или - отново, високоточно украинско попадение, за което се обвиняват руснаците!!!
Коментиран от #8, #22, #23
12:16 29.10.2026
3 Историк
Коментиран от #11, #26
12:16 29.10.2026
4 Сила
И разграбват имуществото на украинските граждани ....
12:16 29.10.2026
5 Овчар
12:17 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кажи честно ... 🤣
12:20 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А бе историк
До коментар #3 от "Историк":Защо забравяш 10-те българина изгорени живи от Украйна в Одеса?!
Коментиран от #27
12:23 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 КРАТКО
ТАКА ША Е СИГУРНО ЧЕ СА ЦИВИЛНИ
12:23 29.10.2026
14 Истината
12:25 29.10.2026
15 Пенсионер
Единствената държава от ЕС, в която липсват ваксини против грип е България.
Това е целенасочен геноцид срещу възрастното население на България !
На комунисти и шумкари никога не им е дремело за човешкия живот.
Оставка, некадърници !
12:25 29.10.2026
16 КРАТКО
До коментар #8 от "Пичи ,":АБСОЛЮТНО ВЯРНО
2014 УКРАИНСКАТА АРМИЯ НАПАДНА УКРАИНЦИТЕ В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК
Е ЕДВА ЛИ НЕЩО СЕ Е ПРОМЕНИЛО
12:25 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пътнически
12:29 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Герге ,
12:34 29.10.2026
25 СВД
12:36 29.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хахахахха
До коментар #27 от "Историк":и после руснаците били разпространявали дезинформация ...
13:04 29.10.2026