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Руски дрон удари пътнически влак в Днепър: 13 загинали, има ранени
  Тема: Украйна

Руски дрон удари пътнически влак в Днепър: 13 загинали, има ранени

29 Октомври, 2026 12:11 685 28

  • днипро-
  • руски дрон-
  • железопътен транспорт-
  • украйна-
  • жертви

Ударът е поразил платформа на железопътната гара, където е бил влакът Днипро – Запорожие. Най-малко петима души са ранени

Руски дрон удари пътнически влак в Днепър: 13 загинали, има ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски дрон е ударил граждански електрически влак на железопътната гара в Днипро. Загинали са 13 души, а най-малко петима са ранени, съобщи началникът на Днипропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. Медицински екипи оказват помощ на пострадалите.

„Известно е за смъртта на 13 души, още най-малко петима са получили наранявания“, каза Ганжа.

Кметът на Днипро Борис Филатов първоначално съобщи за удар по граждански електрически влак и за много загинали и ранени.

Поразена е платформа на гарата

По-късно компанията „Укрзализница“ уточни, че ударът е нанесен с реактивен безпилотен апарат по железопътната гара в града. Поразена е една от платформите, на която в този момент се е намирал влак №866 по маршрута Днипро – Запорожие.

„Ударът попадна върху една от платформите, където по това време се намираше влак №866 Днипро – Запорожие. Въпреки обявената повишена опасност на платформата имаше хора. Има загинали и ранени“, заявиха от „Укрзализница“.

Посочените данни за жертвите и ранените са съобщени от украинските власти и железопътната компания. Към този момент няма информация за самоличността на загиналите и за състоянието на ранените.

Поредица от атаки срещу пътнически влакове

Атаката в Днипро идва на фона на поредица от удари по пътнически влакове в Украйна. На 8 септември два дрона „Шахед“ са атакували влака Киев – Суми при приближаването му към Суми. Тогава няма пострадали.

В същия ден е бил атакуван и регионалният влак Днипро – Запорожие. Пътниците са били евакуирани предварително, но по-късно е потвърдена смъртта на кондукторка, която се е върнала във влака след обявяването на евакуацията и предупреждението за повишена опасност.

На 9 септември дрон „Шахед“ е ударил влака Харков – Изюм, при което са пострадали седем души. Председателят на управителния съвет на „Укрзализница“ Александър Перцовски заяви, че в прифронтовите общини железопътният подвижен състав и инфраструктурата са сред основните цели на руските атаки.

Източници: unian.net, censor.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рублевка

    20 7 Отговор
    По време на война няма понятия като пътнически влак и мирно население. Влаковете и населението в Украйна се използват за военни цели.

    Коментиран от #6

    12:14 29.10.2026

  • 2 Пич

    13 2 Отговор
    Дали.......?!
    Или - отново, високоточно украинско попадение, за което се обвиняват руснаците!!!

    Коментиран от #8, #22, #23

    12:16 29.10.2026

  • 3 Историк

    8 19 Отговор
    Свирепите български путинолизци да заминават за Москва да се радват там на свирепия си идол. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #11, #26

    12:16 29.10.2026

  • 4 Сила

    5 16 Отговор
    Руснаците принципно воюват ли някъде на фронта с украинската армия или тероризират и убиват само цивилното и гражданско население на Украйна ...??!
    И разграбват имуществото на украинските граждани ....

    12:16 29.10.2026

  • 5 Овчар

    5 0 Отговор
    Еми така е руснаците палят бостаните и обвиняват украински дронове за да имат мотив.Империята отвръща на удара..!

    12:17 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кажи честно ... 🤣

    1 9 Отговор
    Руските експерти кРадев и митко потвърдили ли са, че дрона е руски, че ги пишете тези неща. 😉

    12:20 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А бе историк

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "Историк":

    Защо забравяш 10-те българина изгорени живи от Украйна в Одеса?!

    Коментиран от #27

    12:23 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 КРАТКО

    16 0 Отговор
    УКРАИНЦИТЕ ДА СЕ ВОЗЯТ В ОТКРИТИ ВАГОНИ С БЕЛИ БАЙРЯЦИ
    ТАКА ША Е СИГУРНО ЧЕ СА ЦИВИЛНИ

    12:23 29.10.2026

  • 14 Истината

    10 0 Отговор
    Е друга

    12:25 29.10.2026

  • 15 Пенсионер

    0 16 Отговор
    В Украйна червената чума избива невинни посредством терористични операции, в България червената чума провежда геноцид над населението си.
    Единствената държава от ЕС, в която липсват ваксини против грип е България.
    Това е целенасочен геноцид срещу възрастното население на България !
    На комунисти и шумкари никога не им е дремело за човешкия живот.
    Оставка, некадърници !

    12:25 29.10.2026

  • 16 КРАТКО

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пичи ,":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО
    2014 УКРАИНСКАТА АРМИЯ НАПАДНА УКРАИНЦИТЕ В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК
    Е ЕДВА ЛИ НЕЩО СЕ Е ПРОМЕНИЛО

    12:25 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пътнически

    8 0 Отговор
    Военен ешалон ...

    12:29 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Герге ,

    1 2 Отговор
    Много огладнял , бе ...

    12:34 29.10.2026

  • 25 СВД

    4 0 Отговор
    В самия текст липсва информация, че поразените са част от гражданска инфраструктура.

    12:36 29.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Историк":

    и после руснаците били разпространявали дезинформация ...

    13:04 29.10.2026

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