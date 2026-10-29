Тръмп и Обама влязоха в предизборната битка: залогът е властта във Вашингтон

Доналд Тръмп и Барак Обама засилиха предизборните си атаки в последната седмица преди междинните избори в САЩ, въпреки че нито един от двамата не е кандидат. Резултатът от вота на 3 ноември може да промени съотношението на силите във Вашингтон.

Американците ще избират 35 сенатори и всички 435 членове на Камарата на представителите. Независими анализатори очакват демократите да имат добри шансове за мнозинство в Камарата, докато битката за Сената се очертава като много по-оспорвана. Републиканците в момента разполагат с 53 места срещу 47 за демократите.

Обама атакува политиката на Тръмп

Обама се появи в Моро, щата Джорджия, за да подкрепи сенатора демократ Джон Ософ, който се състезава с републиканския конгресмен Майк Колинс. Бившият президент обвини Тръмп за високите разходи за живот, митата и започването на войната с Иран.

„Изборите, пред които сме изправени в момента, имат и морално измерение“, заяви Обама. Той каза още, че промяната няма да бъде възможна, ако хората на най-високи държавни постове смятат за приемливо да лъжат, да мамят и да тормозят други хора.

Обама засегна и ремонта на Белия дом. В събота в Кливланд той се подигра на интериора, като заяви, че Тръмп е направил сградата да изглежда така, сякаш Саддам Хюсеин е отворил ресторант от веригата „Чийзкейк фактори“.

Тръмп отговори от Охайо

По време на митинг в Чиликоти Тръмп агитира за сенатора републиканец Джон Хъстед, който се изправя срещу бившия сенатор демократ Шеръд Браун. Президентът атакува Браун заради имиграционни политики, които според него са довели до увеличаване на броя на хаитянските мигранти в Спрингфийлд.

„Градът отиде по дяволите“, заяви Тръмп. По време на президентската кампания през 2024 г. той разпространяваше твърдения, че хаитянски мигранти в града ядат котки и кучета. Местните власти многократно заявиха, че тези твърдения не отговарят на истината.

Речта на Тръмп беше прекъсната няколко пъти от протестиращи. След подвикване за покойния финансист Джефри Епстийн президентът заяви: „Изгоних Джефри Епстийн от Мар а Лаго.“ Тръмп и Епстийн са общували през 90-те години и в началото на XXI век, но президентът твърди, че по-късно е прекратил отношенията им и е забранил на Епстийн да посещава клуба.

Тръмп защити и интериора на Белия дом, като заяви, че сградата е имала счупени прозорци и повредени каменни елементи. Министерството на правосъдието на САЩ е предупредило, че част от публикуваните материали по случая „Епстийн“ съдържат непроверени или неподкрепени независимо твърдения.

Предсрочното гласуване наближава рекорда от 2022 г.

Според Изследователската лаборатория на изборите към Университета на Флорида вече са подадени около 40 милиона бюлетини. На междинните избори през 2022 г. преди изборния ден са гласували общо 45,9 милиона американци.

Същевременно републиканците се опитват да запазят контрола над Сената, докато демократите се стремят да спечелят мнозинство в Камарата. Именно тези две надпревари ще определят политическата среда през последните две години от мандата на Тръмп.