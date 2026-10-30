Почина холивудската легенда Елке Зомер

Германската актриса Елке Зомер е починала на 85-годишна възраст в дома си в квартал „Бел Еър“ в Лос Анджелис. Тя е издъхнала в сряда вечерта, само седмица преди да отпразнува 86-ия си рожден ден на 5 ноември. Информацията е съобщена от германския вестник „Билд“ и е потвърдена пред изданието от фотографа Ервин Шнайдер, който е поддържал близки отношения с актрисата в продължение на десетилетия.

По думите на Шнайдер Зомер е преживявала „изключително тежко“ загубата на съпруга си Волф Валтер. Той е починал на 22 юли 2026 г. на 77-годишна възраст. След смъртта му здравословното състояние на актрисата постепенно се е влошавало.

‘Pink Panther’ star Elke Sommer dies a week before 86th birthday: report https://t.co/pp1NCYsv4Z https://t.co/XDEIdf9MTn — New York Post (@nypost) October 29, 2026

От конкурс за красота до Холивуд

Пътят на Елке Зомер към голямото кино започва през 1958 г. по време на ваканция във Виареджо. Там тя печели местен конкурс за красота, а нейни фотографии привличат вниманието на италианския режисьор Виторио де Сика, който я кани в Рим.

Година по-късно Зомер подписва договор с германския филмов продуцент Артур Браунер. Първата ѝ роля е във филма „Корабът на мъртвите“, където си партнира с Хорст Буххолц. Следват продукции в Германия, които постепенно утвърждават името ѝ.

Роли с Пол Нюман и Питър Селърс

Международният пробив на Елке Зомер идва в началото на 60-те години, когато тя се установява сред разпознаваемите европейски актриси в Холивуд. През 1963 г. играе редом до Пол Нюман и Едуард Г. Робинсън във филма „Наградата“. Изпълнението ѝ носи „Златен глобус“ за най-обещаваща дебютантка през 1964 г.

Сред най-запомнящите се заглавия в кариерата ѝ е комедията „Изстрел в мрака“, в която си партнира с Питър Селърс. Филмът е част от поредицата за „Розовата пантера“ и затвърждава присъствието на Зомер в международното кино.

В продължение на десетилетия актрисата участва в близо 100 филмови и телевизионни продукции. Работи и на театралната сцена, записва песни и се занимава с живопис, като кариерата ѝ не се ограничава само до киното.

Източници: nova.bg, bild.de, apnews.com