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Почина холивудската легенда Елке Зомер
  Тема: Известни личности

Почина холивудската легенда Елке Зомер

30 Октомври, 2026 06:51 596 1

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  • германско кино-
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  • розовата пантера

Германската актриса е издъхнала в дома си в Лос Анджелис на 85 години

Почина холивудската легенда Елке Зомер - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Германската актриса Елке Зомер е починала на 85-годишна възраст в дома си в квартал „Бел Еър“ в Лос Анджелис. Тя е издъхнала в сряда вечерта, само седмица преди да отпразнува 86-ия си рожден ден на 5 ноември. Информацията е съобщена от германския вестник „Билд“ и е потвърдена пред изданието от фотографа Ервин Шнайдер, който е поддържал близки отношения с актрисата в продължение на десетилетия.

По думите на Шнайдер Зомер е преживявала „изключително тежко“ загубата на съпруга си Волф Валтер. Той е починал на 22 юли 2026 г. на 77-годишна възраст. След смъртта му здравословното състояние на актрисата постепенно се е влошавало.

От конкурс за красота до Холивуд

Пътят на Елке Зомер към голямото кино започва през 1958 г. по време на ваканция във Виареджо. Там тя печели местен конкурс за красота, а нейни фотографии привличат вниманието на италианския режисьор Виторио де Сика, който я кани в Рим.

Година по-късно Зомер подписва договор с германския филмов продуцент Артур Браунер. Първата ѝ роля е във филма „Корабът на мъртвите“, където си партнира с Хорст Буххолц. Следват продукции в Германия, които постепенно утвърждават името ѝ.

Роли с Пол Нюман и Питър Селърс

Международният пробив на Елке Зомер идва в началото на 60-те години, когато тя се установява сред разпознаваемите европейски актриси в Холивуд. През 1963 г. играе редом до Пол Нюман и Едуард Г. Робинсън във филма „Наградата“. Изпълнението ѝ носи „Златен глобус“ за най-обещаваща дебютантка през 1964 г.

Сред най-запомнящите се заглавия в кариерата ѝ е комедията „Изстрел в мрака“, в която си партнира с Питър Селърс. Филмът е част от поредицата за „Розовата пантера“ и затвърждава присъствието на Зомер в международното кино.

В продължение на десетилетия актрисата участва в близо 100 филмови и телевизионни продукции. Работи и на театралната сцена, записва песни и се занимава с живопис, като кариерата ѝ не се ограничава само до киното.

Източници: nova.bg, bild.de, apnews.com


САЩ
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