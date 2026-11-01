Антъни Кийдис на 64: гласът зад Red Hot Chili Peppers

На сцената Антъни Кийдис рядко стои неподвижно. Движи се, рецитира, пее и разговаря с публиката така, сякаш концертът е разговор без предварително написан сценарий. На 1 ноември вокалистът на Red Hot Chili Peppers навършва 64 години – възраст, която не променя ролята му в групата, превърнала фънка, пънка, хип-хопа и рока в собствен музикален език.

Кийдис е роден на 1 ноември 1962 г. в Гранд Рапидс, Мичиган. По-късно се премества в Лос Анджелис, където през 1983 г. заедно с Флий, Хилел Словак и Джак Айрънс поставя началото на Red Hot Chili Peppers. Първите концерти на формацията са шумни, театрални и провокативни, но зад хаоса постепенно се оформя стил, който няма точен аналог.

От клубовете в Лос Анджелис до световните сцени

Групата пробива с албума Blood Sugar Sex Magik от 1991 г. В него е песента „Под моста“ – една от най-личните композиции в репертоара на Кийдис и трак, който показва по-мелодичната страна на групата. Следват албуми като Californication, By the Way и Stadium Arcadium, в които енергичният рапиращ стил на вокалиста се съчетава с по-интимни текстове.

През 2012 г. Red Hot Chili Peppers е въведена в Залата на славата на рокендрола. Организацията определя групата като формация, която е променила пейзажа на популярната музика чрез смесването на фънк, пънк, рок, рап и психеделични елементи.

Успехът е подкрепен и от шест награди „Грами“ при 17 номинации. Сред отличените записи са „Дани Калифорния“ и албумът Stadium Arcadium, който печели наградата за най-добър рок албум през 2007 г.

„В добър ден – музикант и автор на песни“

В интервю за CBS Кийдис говори за мястото си в групата без да се отделя от останалите музиканти. „Не се наричам по никакъв начин. Наричам се член на група, а в добър ден – музикант и автор на песни“, казва той. По думите му Red Hot Chili Peppers винаги е имала повече от един фронтмен, защото сценичното присъствие е разпределено между всички членове.

Пред CBS Кийдис описва и влиянията, които стоят зад музиката на групата – от хардкор и бибоп джаз до хип-хоп, прогресивен рок и комедийната традиция на Тримата глупаци, братята Маркс и Ричард Прайър. „Просто можеш да разказваш история и да бъдеш в група. Не е задължително да си Ал Грийн“, казва вокалистът за начина, по който е открил собственото си място като изпълнител.

Кийдис превръща бурните периоди от живота си в материал за автобиографията, публикувана през 2004 г. Книгата проследява детството му, ранните години на групата, зависимостта и загубите, които бележат историята на Red Hot Chili Peppers. След поредица от промени в състава групата продължава да работи с Кийдис, Флий, Чад Смит и Джон Фрушанте.

През 2022 г. формацията издава два албума – Unlimited Love и Return of the Dream Canteen. Така гласът, който започва в клубовете на Лос Анджелис, остава в центъра на група, способна да събира нови поколения слушатели повече от четири десетилетия след създаването си.

Източници: cbsnews.com, infobae.com, nme.com