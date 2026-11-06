Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
MONA с лично откровение пред Алекс Сърчаджиева
  Тема: Известни личности

MONA с лично откровение пред Алекс Сърчаджиева

6 Ноември, 2026 14:44 521 3

  • mona-
  • александра сърчаджиева-
  • животът по действителен случай-
  • албумът жива-
  • български фолклор

Певицата ще разкаже за най-тежкия период в живота си и за дебютния си албум „Жива“. Интервюто ще бъде излъчено на 7 ноември по bTV

MONA с лично откровение пред Алекс Сърчаджиева - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата MONA ще направи лично откровение пред Александра Сърчаджиева в предстоящия епизод на „Животът по действителен случай“. Разговорът ще бъде излъчен на 7 ноември от 16:00 ч. по bTV.

Изпълнителката ще разкаже за най-тежкия период в живота си, когато е допускала, че може да не оцелее. Мисълта за болката, която би причинила на близките си, обаче ѝ помага да намери пътя и силите, за да излезе от това състояние.

Албумът „Жива“ е роден от труден период

Преживяното стои в основата на дебютния албум на MONA „Жива“. Певицата ще говори и за критичния начин, по който гледа на проекта, както и за семейството си. Тя ще разкаже за по-малките си брат и сестра и за близката си връзка с баба си.

Част от сценичния ѝ образ също е свързана със семейството. Бащата на MONA създава тоалетите, които тя носи в клиповете и по време на участията си.

Музика, фолклор и поколението Z

В разговора с Алекс Сърчаджиева певицата ще разкрие и дали има човек до себе си. Тя ще представи и основната си музикална цел – да постави началото на нова вълна, която да „преведе“ българския фолклор на разбираем език за поколението Z.

MONA привлече внимание с модерния си прочит на българския фолклор, а дебютният ѝ албум „Жива“ е свързан с личния ѝ път през трудния период.

В същото издание на „Животът по действителен случай“ зрителите ще проследят историята на Филип в рубриката „Моето ново Аз“. В „Топ 10“ Филип Буков ще представи тайните на безупречния външен вид на български VIP личности.

Източници: ladyzone.bg, btv.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая още ли хаби

    5 0 Отговор
    Телевизионно време
    Клюкарства чуждите съдби
    Факт

    14:48 06.11.2026

  • 2 Пич

    2 1 Отговор
    Нашите звИзди - Една от която не се интересувм, ме занимава с някаква за която не ми пука!!!

    14:52 06.11.2026

  • 3 Пущиня(к)

    1 0 Отговор
    А, супер! А кви са тия кифльочи?

    15:24 06.11.2026