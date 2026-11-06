MONA с лично откровение пред Алекс Сърчаджиева

Певицата MONA ще направи лично откровение пред Александра Сърчаджиева в предстоящия епизод на „Животът по действителен случай“. Разговорът ще бъде излъчен на 7 ноември от 16:00 ч. по bTV.

Изпълнителката ще разкаже за най-тежкия период в живота си, когато е допускала, че може да не оцелее. Мисълта за болката, която би причинила на близките си, обаче ѝ помага да намери пътя и силите, за да излезе от това състояние.

Албумът „Жива“ е роден от труден период

Преживяното стои в основата на дебютния албум на MONA „Жива“. Певицата ще говори и за критичния начин, по който гледа на проекта, както и за семейството си. Тя ще разкаже за по-малките си брат и сестра и за близката си връзка с баба си.

Част от сценичния ѝ образ също е свързана със семейството. Бащата на MONA създава тоалетите, които тя носи в клиповете и по време на участията си.

Музика, фолклор и поколението Z

В разговора с Алекс Сърчаджиева певицата ще разкрие и дали има човек до себе си. Тя ще представи и основната си музикална цел – да постави началото на нова вълна, която да „преведе“ българския фолклор на разбираем език за поколението Z.

MONA привлече внимание с модерния си прочит на българския фолклор, а дебютният ѝ албум „Жива“ е свързан с личния ѝ път през трудния период.

В същото издание на „Животът по действителен случай“ зрителите ще проследят историята на Филип в рубриката „Моето ново Аз“. В „Топ 10“ Филип Буков ще представи тайните на безупречния външен вид на български VIP личности.

Източници: ladyzone.bg, btv.bg