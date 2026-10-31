Чан Кайши: лидерът, който загуби Китай и се оттегли в Тайван

На 31 октомври 1887 г. в Сикоу, провинция Джъдзян, е роден Чан Кайши – военен и политически лидер, чието име е неразривно свързано с разделението между Китай и Тайван. Той умира на 5 април 1975 г. в Тайпе, но политическото му наследство продължава да влияе върху историята на Източна Азия.
Чан Кайши се присъединява към Националистическата партия, или Гоминдан, през 1918 г. След смъртта на основателя ѝ Сун Ятсен през 1925 г. постепенно поема ръководството на движението. Между 1926 и 1928 г. той оглавява Северния поход – военна кампания срещу военните владетели, които контролират отделни части от Китай. Успехът му позволява на националистите да установят правителство в Нанкин и да постигнат частично политическо обединение на страната.
От съюз с комунистите до гражданска война
Още през 1927 г. Чан Кайши се обръща срещу Китайската комунистическа партия. Репресиите срещу комунистите в Шанхай поставят началото на продължителна гражданска война. Националистическият лидер вижда в комунистическото движение по-голяма заплаха за държавата от японската агресия, която по това време вече се разраства в Китай.
След японското нахлуване през 1937 г. Гоминданът и комунистите временно сключват съюз срещу общия противник. Чан Кайши ръководи Китай през Втората китайско-японска война, а националистическото правителство представлява страната сред съюзниците. След капитулацията на Япония през 1945 г. гражданската война се възобновява.
През 1949 г. силите на Мао Дзедун разгромяват националистите. Чан Кайши се оттегля в Тайван заедно с правителството на Китайската република, военнослужещи, държавни служители и милиони бежанци от континента. Дълго време той отказва да се откаже от претенцията, че неговото правителство представлява целия Китай. Както отбелязва списание TIME в публикация от 1975 г., за него връщането на континента остава „неизменната национална цел“.
Авторитарният управник на Тайван
В Тайван Чан Кайши изгражда силно централизирана и еднопартийна система. Военното положение е въведено през 1949 г. и остава в сила до 1987 г. Националният музей на правата на човека в Тайван свързва този период с „Белия терор“ – политически преследвания, арести, военни процеси и екзекуции на заподозрени противници на режима.
По време на управлението му Тайван започва бърза икономическа модернизация, развива индустрията и се превръща в ключов съюзник на Съединените щати в Източна Азия. Тези процеси обаче протичат паралелно с ограничаване на свободата на словото, политическия плурализъм и гражданските права.
Затова Чан Кайши е запомнен по два различни начина. За едни той е лидерът, който обединява значителна част от Китай, ръководи съпротивата срещу Япония и създава основите на следвоенния Тайван. За други остава диктатор, загубил континентален Китай и управлявал острова чрез репресивен режим. Именно това противоречие превръща името му в едно от най-спорните в модерната китайска история.
Източници: history.com, time.com, theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Китаец
Коментиран от #5
17:05 31.10.2026
2 Червена звезда над Китай
17:18 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ами
С подкрепата на запада бяга в Тайван с цялата хазна на Китай и всичките олигарси.
Коментиран от #8
17:25 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Виж ти
17:34 31.10.2026
8 Балкани
До коментар #4 от "Ами":ЗАПАДА ВИНАГИ СА ПОДКРЕПЯЛИ ДИКТАТОРИ. КАПИТАЛИСТИТЕ НЕ ОБИЧАТ НАРОДА. ВСЕКИ МОМЕНТ МОГАТ ДА ГИ НАЦИОНАЛИЗИРАТ. КЕЛФАЙДА ЗА ПАРИЧКИТЕ ИМ...
17:35 31.10.2026
9 Казуар
17:44 31.10.2026