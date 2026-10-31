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Чан Кайши: лидерът, който загуби Китай и се оттегли в Тайван
  Тема: Известни личности

Чан Кайши: лидерът, който загуби Китай и се оттегли в Тайван

31 Октомври, 2026 17:00 1 031 9

  • чан кайши-
  • китайска гражданска война-
  • тайван-
  • гоминдан-
  • белият терор

Той ръководи Китай по време на войната с Япония, но губи гражданската война от комунистите и управлява Тайван до смъртта си през 1975 г

Чан Кайши: лидерът, който загуби Китай и се оттегли в Тайван - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 31 октомври 1887 г. в Сикоу, провинция Джъдзян, е роден Чан Кайши – военен и политически лидер, чието име е неразривно свързано с разделението между Китай и Тайван. Той умира на 5 април 1975 г. в Тайпе, но политическото му наследство продължава да влияе върху историята на Източна Азия.

Чан Кайши се присъединява към Националистическата партия, или Гоминдан, през 1918 г. След смъртта на основателя ѝ Сун Ятсен през 1925 г. постепенно поема ръководството на движението. Между 1926 и 1928 г. той оглавява Северния поход – военна кампания срещу военните владетели, които контролират отделни части от Китай. Успехът му позволява на националистите да установят правителство в Нанкин и да постигнат частично политическо обединение на страната.

От съюз с комунистите до гражданска война

Още през 1927 г. Чан Кайши се обръща срещу Китайската комунистическа партия. Репресиите срещу комунистите в Шанхай поставят началото на продължителна гражданска война. Националистическият лидер вижда в комунистическото движение по-голяма заплаха за държавата от японската агресия, която по това време вече се разраства в Китай.

След японското нахлуване през 1937 г. Гоминданът и комунистите временно сключват съюз срещу общия противник. Чан Кайши ръководи Китай през Втората китайско-японска война, а националистическото правителство представлява страната сред съюзниците. След капитулацията на Япония през 1945 г. гражданската война се възобновява.

През 1949 г. силите на Мао Дзедун разгромяват националистите. Чан Кайши се оттегля в Тайван заедно с правителството на Китайската република, военнослужещи, държавни служители и милиони бежанци от континента. Дълго време той отказва да се откаже от претенцията, че неговото правителство представлява целия Китай. Както отбелязва списание TIME в публикация от 1975 г., за него връщането на континента остава „неизменната национална цел“.

Авторитарният управник на Тайван

В Тайван Чан Кайши изгражда силно централизирана и еднопартийна система. Военното положение е въведено през 1949 г. и остава в сила до 1987 г. Националният музей на правата на човека в Тайван свързва този период с „Белия терор“ – политически преследвания, арести, военни процеси и екзекуции на заподозрени противници на режима.

По време на управлението му Тайван започва бърза икономическа модернизация, развива индустрията и се превръща в ключов съюзник на Съединените щати в Източна Азия. Тези процеси обаче протичат паралелно с ограничаване на свободата на словото, политическия плурализъм и гражданските права.

Затова Чан Кайши е запомнен по два различни начина. За едни той е лидерът, който обединява значителна част от Китай, ръководи съпротивата срещу Япония и създава основите на следвоенния Тайван. За други остава диктатор, загубил континентален Китай и управлявал острова чрез репресивен режим. Именно това противоречие превръща името му в едно от най-спорните в модерната китайска история.

Източници: history.com, time.com, theguardian.com


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Китаец

    5 0 Отговор
    А говорят, че не са китайци? Или са китайски ментета?

    Коментиран от #5

    17:05 31.10.2026

  • 2 Червена звезда над Китай

    1 1 Отговор
    Отново предателство на съюзниците му тук. Е получиха и Сев. Корея и Виетнам после.

    17:18 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами

    6 0 Отговор
    Чан Кайши е просто поредният тиранин който управлява да смърта си.
    С подкрепата на запада бяга в Тайван с цялата хазна на Китай и всичките олигарси.

    Коментиран от #8

    17:25 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Виж ти

    3 0 Отговор
    Дръпнат фашага. И там ги има.

    17:34 31.10.2026

  • 8 Балкани

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    ЗАПАДА ВИНАГИ СА ПОДКРЕПЯЛИ ДИКТАТОРИ. КАПИТАЛИСТИТЕ НЕ ОБИЧАТ НАРОДА. ВСЕКИ МОМЕНТ МОГАТ ДА ГИ НАЦИОНАЛИЗИРАТ. КЕЛФАЙДА ЗА ПАРИЧКИТЕ ИМ...

    17:35 31.10.2026

  • 9 Казуар

    0 0 Отговор
    Мао Цзе Дун като взе власта уби милиони китайци противници. Репресиите в Тайван са били срещу маоистите.

    17:44 31.10.2026