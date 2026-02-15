В Тайван откриха гигантски прешлен от питон на стотици хиляди години

Археолози откриха гигантски прешлен на питон в Тайван, датиращ отпреди 400 000 до 800 000 години. Това е първото фосилно доказателство, че тези змии някога са обитавали острова. Резултатите от изследването са публикувани в списание Historical Biology.

Откритието е направено във формацията Читинг близо до град Тайнан. Прешленът е принадлежал на змия от семейство Pythonidae. Учените са реконструирали външния вид на животното, използвайки 3D моделиране. Дължината на тялото му е достигала приблизително 3,7 метра. Прешленът датира от средния плейстоцен (преди 800 000 до 400 000 години).

Учени от Националния университет на Тайван са идентифицирали прешлена по формата на зигосфена, костна структура, която помага за задържането на прешлените на змията заедно и ограничава усукването им. При питоните този зигосфен има широка, клиновидна форма, което ги отличава от другите змии.

Изследователите смятат, че в края на плейстоцена на острова са настъпили значителни промени в околната среда. Те довели до изчезването на питоните, както и на много други големи видове.