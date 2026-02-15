Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
В Тайван откриха гигантски прешлен от питон на стотици хиляди години

В Тайван откриха гигантски прешлен от питон на стотици хиляди години

15 Февруари, 2026 07:42 745 6

  • прешлен-
  • питон-
  • тайван-
  • археолози

Откритието е направено във формацията Читинг близо до град Тайнан

В Тайван откриха гигантски прешлен от питон на стотици хиляди години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Археолози откриха гигантски прешлен на питон в Тайван, датиращ отпреди 400 000 до 800 000 години. Това е първото фосилно доказателство, че тези змии някога са обитавали острова. Резултатите от изследването са публикувани в списание Historical Biology.

Откритието е направено във формацията Читинг близо до град Тайнан. Прешленът е принадлежал на змия от семейство Pythonidae. Учените са реконструирали външния вид на животното, използвайки 3D моделиране. Дължината на тялото му е достигала приблизително 3,7 метра. Прешленът датира от средния плейстоцен (преди 800 000 до 400 000 години).

Учени от Националния университет на Тайван са идентифицирали прешлена по формата на зигосфена, костна структура, която помага за задържането на прешлените на змията заедно и ограничава усукването им. При питоните този зигосфен има широка, клиновидна форма, което ги отличава от другите змии.

Изследователите смятат, че в края на плейстоцена на острова са настъпили значителни промени в околната среда. Те довели до изчезването на питоните, както и на много други големи видове.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    5 0 Отговор
    3,7 м не е гигантски. Наскоро намериха жив питон, дълъг 7,2 м.
    Ама, нали в заглавието гигантски звучи по- интригуващо...

    Коментиран от #2

    08:14 15.02.2026

  • 2 Просто на авторката

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "нннн":

    Само големи пирони са и в главата...

    08:18 15.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оооо

    2 0 Отговор
    По един прешлен, реконструирали цял скелет! Сигурно са ползвали ИИ. БУХАХА

    08:20 15.02.2026

  • 5 И аз

    0 0 Отговор
    Имам гигантски питон, но без прешлени! Сигурно заради това все прав се завира в хралупата?

    08:30 15.02.2026

  • 6 Венелино

    0 0 Отговор
    днес не си ли на работа в баничарницата?

    08:34 15.02.2026