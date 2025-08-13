Как да запазим косата здрава и блестяща през лятото

Лятото оставя след себе си не само спомени и златист тен, но и сухи, изтощени и цъфтящи краища. За да разберем как правилно да се грижим за косата в горещите месеци и да се върнем от почивка с блестящи кичури, следвайте съветите на трихолога с 12-годишен опит Анастасия Мухачова.

Защо е важно да защитаваме косата през лятото

„Слънцето влияе на косата по същия начин, както на всичко останало – разрушава я. Косъмът губи своите структурни елементи, става чуплив, лесно се заплита, а боядисаната коса губиццвета си,“ обяснява специалистът.

Ултравиолетовите лъчи разрушават кератина – протеина, който изгражда косъма, както и меланина, който придава естествения цвят. Светлоруси, руси и червени коси са особено уязвими, а боядисаната коса изгаря още по-бързо. Продължителното излагане на слънце изсушава и скалпа, което може да доведе до лющене, сърбеж и нарушена работа на мастните жлези. В резултат корените стават по-мазни, а краищата – сухи.

UV-лъчите могат да увредят и клетките на космения фоликул, забавяйки растежа или предизвиквайки косопад.

Как да предотвратим щетите по време на почивка

За да не се налага интензивно възстановяване след ваканцията, Мухачова препоръчва:

Честа хидратация – овлажняваща или подхранваща маска по-често от обикновено.

– овлажняваща или подхранваща маска по-често от обикновено. Без отлагане на защитата – използвайте неотмиващи се продукти, флуид, масло или термозащита с SPF, нанасяйте и подновявайте през деня.

– използвайте неотмиващи се продукти, флуид, масло или термозащита с SPF, нанасяйте и подновявайте през деня. Шапка при силно слънце – тя предпазва не само косата, но и лицето, ушите, деколтето и раменете.

– тя предпазва не само косата, но и лицето, ушите, деколтето и раменете. След къпане в море или басейн – изплакнете косата с течаща вода, подновете SPF и вечер направете хидратираща маска.

У дома заложете на:

маски с кокосово, арганово или други масла;

леки, сулфат–фри шампоани и овлажняващи балсами;

дълбоко възстановяване веднъж седмично с подхранваща маска или топъл компрес;

ограничаване на сешоара и машата;

редовно подстригване на цъфтящите краища на всеки 6–8 седмици.

Как да изберем правилната защита

Най-добре е продуктът да бъде препоръчан от фризьор, който познава типа ви коса. В състава търсете съставки като Benzophenone-4 или Ethylhexyl Dimethyl Paba – те филтрират UV-лъчите, без да утежняват косата.

Златни правила за здрава коса през лятото

Интензивна хидратация – маски с алое вера, хиалуронова киселина, мед или пантенол 1–2 пъти седмично; неотмиващи се спрейове за ежедневна защита.

– маски с алое вера, хиалуронова киселина, мед или пантенол 1–2 пъти седмично; неотмиващи се спрейове за ежедневна защита. По-малко топлинна обработка – минимизирайте стилизирането с нагряващи уреди и винаги ползвайте термозащита.

– минимизирайте стилизирането с нагряващи уреди и винаги ползвайте термозащита. Слънцезащита – изберете продукти с обозначение UV Protection.

– изберете продукти с обозначение UV Protection. Внимание при боядисване – правете го поне няколко седмици преди активното слънце и използвайте шампоани за запазване на цвета.

– правете го поне няколко седмици преди активното слънце и използвайте шампоани за запазване на цвета. Хранене отвътре – вода, сезонни плодове и зеленчуци, храни богати на цинк, желязо, биотин, омега-3.

– вода, сезонни плодове и зеленчуци, храни богати на цинк, желязо, биотин, омега-3. Нежно разресване – не решете мокра коса; подсушете с кърпа и използвайте гребен с редки зъбци.

– не решете мокра коса; подсушете с кърпа и използвайте гребен с редки зъбци. Подрязване на краищата – редовното освежаване на косата я прави здрава и с добър вид.

„По-лесно е да защитим и поддържаме косата здрава сега, отколкото да възстановяваме след щети,“ заключава докторът.