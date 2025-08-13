Новини
Как да запазим косата здрава и блестяща през лятото

Как да запазим косата здрава и блестяща през лятото

13 Август, 2025

Съвети от трихолог

Лятото оставя след себе си не само спомени и златист тен, но и сухи, изтощени и цъфтящи краища. За да разберем как правилно да се грижим за косата в горещите месеци и да се върнем от почивка с блестящи кичури, следвайте съветите на трихолога с 12-годишен опит Анастасия Мухачова.

Защо е важно да защитаваме косата през лятото

Слънцето влияе на косата по същия начин, както на всичко останало – разрушава я. Косъмът губи своите структурни елементи, става чуплив, лесно се заплита, а боядисаната коса губиццвета си,“ обяснява специалистът.

Ултравиолетовите лъчи разрушават кератина – протеина, който изгражда косъма, както и меланина, който придава естествения цвят. Светлоруси, руси и червени коси са особено уязвими, а боядисаната коса изгаря още по-бързо. Продължителното излагане на слънце изсушава и скалпа, което може да доведе до лющене, сърбеж и нарушена работа на мастните жлези. В резултат корените стават по-мазни, а краищата – сухи.

UV-лъчите могат да увредят и клетките на космения фоликул, забавяйки растежа или предизвиквайки косопад.

Как да предотвратим щетите по време на почивка

За да не се налага интензивно възстановяване след ваканцията, Мухачова препоръчва:

  • Честа хидратация – овлажняваща или подхранваща маска по-често от обикновено.
  • Без отлагане на защитата – използвайте неотмиващи се продукти, флуид, масло или термозащита с SPF, нанасяйте и подновявайте през деня.
  • Шапка при силно слънце – тя предпазва не само косата, но и лицето, ушите, деколтето и раменете.
  • След къпане в море или басейн – изплакнете косата с течаща вода, подновете SPF и вечер направете хидратираща маска.

У дома заложете на:

  • маски с кокосово, арганово или други масла;
  • леки, сулфат–фри шампоани и овлажняващи балсами;
  • дълбоко възстановяване веднъж седмично с подхранваща маска или топъл компрес;
  • ограничаване на сешоара и машата;
  • редовно подстригване на цъфтящите краища на всеки 6–8 седмици.

Как да изберем правилната защита

Най-добре е продуктът да бъде препоръчан от фризьор, който познава типа ви коса. В състава търсете съставки като Benzophenone-4 или Ethylhexyl Dimethyl Paba – те филтрират UV-лъчите, без да утежняват косата.

Златни правила за здрава коса през лятото

  • Интензивна хидратация – маски с алое вера, хиалуронова киселина, мед или пантенол 1–2 пъти седмично; неотмиващи се спрейове за ежедневна защита.
  • По-малко топлинна обработка – минимизирайте стилизирането с нагряващи уреди и винаги ползвайте термозащита.
  • Слънцезащита – изберете продукти с обозначение UV Protection.
  • Внимание при боядисване – правете го поне няколко седмици преди активното слънце и използвайте шампоани за запазване на цвета.
  • Хранене отвътре – вода, сезонни плодове и зеленчуци, храни богати на цинк, желязо, биотин, омега-3.
  • Нежно разресване – не решете мокра коса; подсушете с кърпа и използвайте гребен с редки зъбци.
  • Подрязване на краищата – редовното освежаване на косата я прави здрава и с добър вид.

„По-лесно е да защитим и поддържаме косата здрава сега, отколкото да възстановяваме след щети,“ заключава докторът.


