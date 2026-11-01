Сюлейман Демирел: турският президент, "духовен баща" на щангиста Наим Сюлейманоглу

Сюлейман Демирел влиза в турската политика като инженер, но остава в историята като един от най-дълго управлявалите държавници на страната. Роден е в Ислямкьой, край Испарта, а през 1949 г. завършва строително инженерство в Истанбулския технически университет. Професионалният му път започва в държавната администрация, където работи по проекти, свързани с електрификацията, язовирите и напояването.

През 1955 г., едва на 30 години, Демирел е назначен за генерален директор на Държавните води на Турция. Тази позиция го превръща в разпознаваемо име в период, когато големите инфраструктурни проекти са представяни като двигател на модернизацията на страната. Политическата му кариера започва в Партията на справедливостта, чийто лидер става през 1964 г.

Седем пъти начело на турско правителство

През 1965 г. Демирел за първи път става министър-председател. В следващите години той съставя общо седем правителства, като политическата му кариера преминава през коалиции, икономически кризи, остро противопоставяне между леви и десни сили и намеси на армията в политическия живот.

След военния преврат на 12 септември 1980 г. е отстранен от власт и за седем години му е забранено да участва в политиката. След отмяната на забраната през 1987 г. Демирел се връща начело на Партията на верния път, а през 1991 г. отново поема премиерския пост.

На 16 май 1993 г. Великото национално събрание го избира за девети президент на Турция. Демирел остава на поста до 16 май 2000 г. и умира на 17 юни 2015 г.

Историята с Наим Сюлейманоглу

Името на Демирел често се свързва с Наим Сюлейманоглу, родения в Птичар край Момчилград щангист, който напуска България през 1986 г. и продължава кариерата си в Турция.

По това време Демирел е лидер на опозицията, а министър-председател е Тургут Йозал. Именно правителството на Йозал организира довеждането на Наим в Турция след световното първенство в Мелбърн. По-късно синът на Йозал, Ахмет, заявява: „Наим беше духовен син на покойния ми баща, а аз бях негов духовен брат.“

Наим Сюлейманоглу печели три олимпийски титли за Турция, става многократен световен и европейски шампион и поставя десетки световни рекорди. В Турция той получава прозвището „Джобният Херкулес“, а историята му се превръща в символ както на спортен успех, така и на съдбата на българските турци през 80-те години.

Самият Демирел остава в политическата памет с характерния си прагматичен стил и с фразата: „Вчера е вчера, днес е днес.“ Тя се превръща в кратък израз на политическата му способност да променя позиции според обстоятелствата, но и в едно от най-разпознаваемите изречения в съвременната турска политика.

Източници: dw.com, aa.com.tr, trthaber.com