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103-ата годишнина от провъзгласяването на Република Турция беше отбелязана с прием в София

103-ата годишнина от провъзгласяването на Република Турция беше отбелязана с прием в София

30 Октомври, 2026 08:08 599 3

  • турция-
  • официален празник-
  • прием-
  • посланик-
  • н. пр. мехмет саит уянък

Нашето съседство е плод на географията, а приятелството ни – на общата ни воля

103-ата годишнина от провъзгласяването на Република Турция беше отбелязана с прием в София - 1
Снимка: Посолството на Турция
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

103-ата годишнина от провъзгласяването на Република Турция беше отбелязана с прием, организиран от Посолството на Република Турция в София, в хотел „Рамада“.

На приема, организиран от посланика на Република Турция в България Н. Пр. Мехмет Саит Уянък и неговата съпруга г-жа Еда Уянък, присъстваха министърът на външните работи на България Велислава Петрова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и заместник-министри, народни представители, представители на местната власт, членове на дипломатическия корпус, представители на деловите среди и многобройни други гости.

103-ата годишнина от провъзгласяването на Република Турция беше отбелязана с прием в София
Снимка: Посолството на Турция

Приемът започна с прочитането на посланието по случай Деня на републиката на президента на Република Турция Н. Пр. Реджеп Тайип Ердоган, след което посланик Мехмет Саит Уянък произнесе приветствено слово.

В изказването си посланик Уянък подчерта, че Републиката е плод на стремежа на турския народ към независимост, на вярата му в свободата и равенството и на идеала му за модерно бъдеще. Той изтъкна и особеното значение на отбелязването на Деня на републиката в София, където навремето е служил Гази Мустафа Кемал Ататюрк.

103-ата годишнина от провъзгласяването на Република Турция беше отбелязана с прием в София
Снимка: Посолството на Турция

Говорейки за приятелството и сътрудничеството между Турция и България, посланик Уянък подчерта здравите връзки между двете страни с думите: „Нашето съседство е плод на географията, а приятелството ни – на общата ни воля.“ Той отбеляза, че двустранните отношения продължават да се развиват в широк кръг от области, по-специално в сферата на отбраната, сигурността, търговията, енергетиката и транспорта.

В заключение на своето слово посланик Уянък изрази надежда, че новото столетие на Републиката ще донесе по-светло бъдеще за Турция, още по-дълбоко приятелство между Турция и България и повече мир, сигурност и благоденствие за Балканите и света.

103-ата годишнина от провъзгласяването на Република Турция беше отбелязана с прием в София
Снимка: Посолството на Турция

Посланик Уянък изрази също така своята благодарност към Alcomet, D Bank, Duygu İnşaat, Klas Gıda, хотел „Рамада“, Фондация „Текфен“, Türkerler Holding и Ziraat Bank за ценния им принос за организирането на приема.

Честването на Деня на републиката продължи с музикално изпълнение на ансамбъла Tekfen Brass Ensemble и вечеря за гостите.


София / България
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  • 1 провинциалист

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    " че Републиката е плод на стремежа на турския народ към независимост" - ти да видиш! Независимост от кого?

    08:10 30.10.2026

  • 2 Република, ама

    1 1 Отговор
    пак си имат султан.

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  • 3 КОЛКО ГОДИНИ

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    09:12 30.10.2026