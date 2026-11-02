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Това ли е румънецът в затвора, за когото разказа Станислава от „Ергенът“? (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Това ли е румънецът в затвора, за когото разказа Станислава от „Ергенът“? (СНИМКА)

2 Ноември, 2026 08:17 1 528 15

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  • ергенът-
  • флорин дудуяну-
  • румъния-
  • съдебно дело

Стейси твърди, че мъжът ѝ осигурявал по 15 000 евро месечно. Името му е свързано с осъдения в САЩ Флорин Дудуяну

Това ли е румънецът в затвора, за когото разказа Станислава от „Ергенът“? (СНИМКА) - 1
Снимки: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Станислава, позната като Стейси от „Ергенът: Любов в рая“, разказа пред съквартирантката си Деси за връзка с румънски мъж, когото продължава да обича, въпреки че той изтърпява присъда в САЩ. По думите ѝ двамата са се запознали онлайн преди около четири години, а след период на общуване мъжът изчезнал за повече от половин година.

„Стабилен и властен“ – така Станислава описва човека, с когото твърди, че е имала отношения. Тя разказва, че той ѝ осигурявал по 15 000 евро месечно, водел я на яхти и шопинг турове и ѝ подарявал скъпи дрехи и луксозни часовници. По думите ѝ след официалното запознанство със семейството му получила и диаманти.

Първата среща била в затвор в Букурещ

Според разказа на Станислава първата им среща на живо не се състояла в ресторант или хотел, а в строго охраняван затвор в Букурещ. Тя твърди, че го посещавала под охрана, а по-късно двамата получили разрешение за свиждания от интимен характер.

Станислава разказва и подробности от тези посещения, включително че мъжът загубил зъбна фасета, а тя останала без част от екстеншъните си.

Името, с което историята е свързана

В публикацията на „Уикенд“, цитирана от Plovdiv24.bg, мистериозният румънец е посочен като Флорин Дудуяну с прякор Анасер. Американското Министерство на правосъдието потвърждава, че Дудуяну е осъден на 20 септември 2024 г. на 60 месеца федерален затвор за банкови измами, незаконно използване на неоторизирани платежни средства и утежнена кражба на самоличност. Той е осъден и да възстанови 1850 долара.

Това ли е румънецът в затвора, за когото разказа Станислава от „Ергенът“? (СНИМКА)

Американските власти съобщават, че Дудуяну е бил задържан през август 2023 г. в Калифорния при разследване за злоупотреби с карти за социални помощи. При ареста са открити четири карти, разписки от банкомат и 1850 долара в брой. Според обвинението от две от картите са били извършени три тегления.

В същото време няма публично потвърждение от Станислава, Дудуяну или техни представители, че именно той е мъжът, за когото тя говори. Американските съдебни данни потвърждават присъдата му за финансови престъпления. Данните за опит за убийство, посочени в публикацията, не са част от обвиненията, по които е постановена американската присъда.

Източници: plovdiv24.bg, stirileprotv.ro, libertatea.ro


САЩ
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    Много са румънците, не е само един.

    08:24 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факултето Карамфилов

    10 0 Отговор
    Една порода сме

    08:26 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мнение

    10 1 Отговор
    Кой нормален гледа извращенията по отровните купени и чуждопоклонни медии, като бтв и нова???

    08:37 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 имееми

    13 0 Отговор
    Напълно разбирам сърдечните трепети на момичето, как да не си загубиш ума, по такъв като тоа на снимката ?!

    08:49 02.11.2026

  • 11 Тя и краката е от

    9 0 Отговор
    "Меден рудник", от един етнос са.

    09:03 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ааа

    5 0 Отговор
    Тя професията е доста древна, само формите на прилагане варират... Отврат

    09:36 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.