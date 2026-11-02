Треньорът на Марго Роби сподели тайната на перфектния ѝ вид

Физическата форма на звездата от "Барби" Марго Роби е резултат от години целенасочени тренировки, а не от краткосрочни диети или изтощителни режими. Австралийската актриса работи с треньора Дейвид Хигинс, който адаптира натоварването според конкретните ѝ филмови ангажименти, физическото ѝ състояние и времето за възстановяване.

Основният принцип в подготовката ѝ е съчетаването на силови упражнения с реформър пилатес, като акцентът не е единствено върху външния вид, а и върху силата, подвижността и доброто физическо и психическо състояние.

Подготовката на Роби включва упражнения за всички основни мускулни групи, като натоварването се променя според физическото ѝ състояние. В интервю за Women's Health Хигинс обяснява, че в някои дни двамата наблягат на тежестите, а в други предпочитат пилатес на специализиран уред със съпротивление.

Особено внимание се отделя на мускулите на корема и гърба, които осигуряват стабилност на тялото. Сред използваните упражнения са коремни преси, повдигания на краката и различни варианти на планк. Според треньора актрисата е успявала да задържи позиция планк повече от четири минути.

По време на подготовката за „Барби“ през 2023 г. тренировките обикновено са продължавали между 45 и 60 минути, пет дни седмично. При натоварен снимачен график заниманията са били съкращавани до половин час.

Отделните кардио тренировки не са били приоритет, тъй като актьорският състав е участвал в танцови репетиции с продължителност между два и четири часа дневно. Допълнително натоварване е осигурявала и силовата подготовка с кратки почивки между упражненията.

Подходът се различава от този при някои от предишните роли на Марго Роби. За участието си в „Отряд самоубийци“ актрисата е преминавала през значително по-продължителни тренировки, включващи бойна подготовка и физически упражнения, съобразени с образа на Харли Куин.

Извън конкретните филмови ангажименти Роби е споделяла, че предпочита пилатес, танци и тенис. В по-ранно интервю австралийката признава, че открила ползите от пилатеса след преместването си в Лос Анджелис през 2013 г.

Какво яде Марго Роби?

Хранителните навици на актрисата също се оказват по-разнообразни от представата за строг холивудски режим.

В интервю за Women's Health UK от 2021 г. Роби разказва, че обикновено започва деня с овесена каша, а по-късно пие смути. За обяд предпочита салата с пилешко месо, докато вечерята ѝ често включва стек от риба тон със сладък картоф.

Актрисата споделя и че пие много чай, навик, който придобила по време на престоя си във Великобритания.

Въпреки сравнително балансираното меню Марго Роби не крие слабостта си към калоричните храни. Сред любимите ѝ ястия са бургерите, пържените картофи и мексиканската кухня. В същото интервю тя посочва като свой фаворит двоен бургер с трюфели, трюфелен сос и разтопено сирене.

Любопитна подробност от подготовката за „Барби“ разкрива и специалистът по грижа за кожата Ясмина Вико. По думите ѝ част от актьорския състав, включително блондинката, е консумирала ферментирали храни като кимчи, кисело зеле и кефир, както и горски плодове. Целта е била да се подпомогне общото състояние на организма и кожата по време на интензивния снимачен период.

Хигинс подчертава, че резултатите от тренировките зависят не само от физическото натоварване, но и от храненето, съня, стреса и индивидуалните особености.

Работата му с Марго Роби показва, че зад физическата подготовка за големи филмови продукции стоят продължителни и системни усилия, а не универсална диета или кратка тренировъчна програма.