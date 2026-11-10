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Цвети Станева от "Игри на волята" носи тежка съдба: Баща ми уби майка ми
  Тема: Известни личности

Цвети Станева от "Игри на волята" носи тежка съдба: Баща ми уби майка ми

10 Ноември, 2026 12:58 1 185 7

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  • игри на волята-
  • калистеника-
  • семейна трагедия-
  • спорт

Световната шампионка по калистеника разказа за трагедията, случила се, когато е била на 6 години

Цвети Станева от "Игри на волята" носи тежка съдба: Баща ми уби майка ми - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Баща ми уби мама. Бях едва на 6 години, когато това се случи.“ Това разказва Цвети Станева, позната на зрителите от петия сезон на „Игри на волята“, за най-тежката трагедия в детството си.

По думите ѝ майка ѝ е починала след конфликт с баща ѝ в заведение. Станева разказва, че мъжът я е ударил, тя е паднала и е ударила силно главата си. По-късно жената е загубила живота си.

„Това е нещо непростимо! Аз мисля, че ударът е абсолютно умишлен. Знам, че той я е биел“, казва Цвети Станева.

Според разказа ѝ баща ѝ е получил тригодишна присъда и е влязъл в затвора. Тогава грижите за малкото момиче поела баба ѝ, която я отгледала в София. Цвети описва баба си като човек, направил всичко възможно тя да не бъде лишена от нищо въпреки тежката семейна загуба.

След освобождаването си от затвора бащата направил опити да възстанови отношенията си с дъщеря си. Той искал да ѝ разкаже своята гледна точка, но Цвети Станева казва, че не е успяла да му прости.

По думите ѝ по-късно той е починал от рак. Баща и дъщеря така и не получили възможност да се помирят и да проведат дори последен личен разговор.

Цвети Станева печели световната титла по калистеника през 2021 г. В петия сезон на „Игри на волята“ тя се представи като професионален жокей и инструктор по езда. Представянето ѝ в предаването допълва публичния образ на спортистка, която свързва дългогодишната си физическа подготовка с лична история, белязана от загуба и прекъснати семейни отношения.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво!

    7 1 Отговор
    Браво на момичето и на тази прекрасна баба!

    13:08 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тотално

    5 0 Отговор
    опростачване на един народ...

    13:17 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баба

    3 0 Отговор
    Има ли прошка за такова убийство ???? Той си е получил наказанието тук, а горе в ада има още по-тежко наказание.....

    13:54 10.11.2026