Цвети Станева от "Игри на волята" носи тежка съдба: Баща ми уби майка ми

„Баща ми уби мама. Бях едва на 6 години, когато това се случи.“ Това разказва Цвети Станева, позната на зрителите от петия сезон на „Игри на волята“, за най-тежката трагедия в детството си.
По думите ѝ майка ѝ е починала след конфликт с баща ѝ в заведение. Станева разказва, че мъжът я е ударил, тя е паднала и е ударила силно главата си. По-късно жената е загубила живота си.
„Това е нещо непростимо! Аз мисля, че ударът е абсолютно умишлен. Знам, че той я е биел“, казва Цвети Станева.
Според разказа ѝ баща ѝ е получил тригодишна присъда и е влязъл в затвора. Тогава грижите за малкото момиче поела баба ѝ, която я отгледала в София. Цвети описва баба си като човек, направил всичко възможно тя да не бъде лишена от нищо въпреки тежката семейна загуба.
След освобождаването си от затвора бащата направил опити да възстанови отношенията си с дъщеря си. Той искал да ѝ разкаже своята гледна точка, но Цвети Станева казва, че не е успяла да му прости.
По думите ѝ по-късно той е починал от рак. Баща и дъщеря така и не получили възможност да се помирят и да проведат дори последен личен разговор.
Цвети Станева печели световната титла по калистеника през 2021 г. В петия сезон на „Игри на волята“ тя се представи като професионален жокей и инструктор по езда. Представянето ѝ в предаването допълва публичния образ на спортистка, която свързва дългогодишната си физическа подготовка с лична история, белязана от загуба и прекъснати семейни отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Браво!
13:08 10.11.2026
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4 Тотално
13:17 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Баба
13:54 10.11.2026