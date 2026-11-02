Джесика Ланг е готова да се пенсионира от актьорството

Джесика Ланг намекна, че може да сложи край на актьорската си кариера след повече от пет десетилетия в киното и телевизията. В интервю за Rolling Stone 77-годишната актриса заявява: „Всъщност чувствам, че стигам към края.“

Ланг посочва последния си филм „Дългият дневен път към нощта“ като възможен естествен финал на професионалния си път. В екранизацията на пиесата на Юджийн О’Нийл тя играе Мери Тайрън - роля, която вече е изпълнявала на сцена.

„Може би не е лош начин да завърша - последният филм да бъде „Дългият дневен път към нощта“ и да играя Мери Тайрън“, допълни Джесика Ланг пред изданието.

Актрисата обаче не обявява официално оттегляне. Тя разкрива, че има още два проекта, разработвани от дълго време, но не знае дали някой от тях ще бъде реализиран. „Не изглежда лесно да се правят филми вече. Поне не такива, които ме интересуват“, посочи още тя.

Актьорството и възрастта

Ограниченият избор на роли е сред причините Джесика Ланг да говори за възможен край на кариерата си. В интервю за Vogue тя казва, че би искала отново да играе на сцена, но възможностите за жени на нейната възраст са малко.

„Бих искала отново да играя на сцена. Реалността е, че няма много роли за мен“, казва актрисата.

Холивудската ветеранка допълва, че в момента няма филм, който истински да я вълнува. По думите ѝ решението да приеме даден проект трябва да бъде свързано с реален интерес, защото работата по един филм е дълъг процес и не би искала по-късно да съжалява за избора си.

Актрисата е критична и към промените в американското кино. Тя определя периода от края на 60-те до началото на 80-те години като негов „златен век“ и смята, че индустрията е станала по-корпоративна, което е отнело част от нейната душа.

Кариера с два „Оскар“-а и три „Еми“-та

Джесика Ланг дебютира в киното с „Кинг Конг“ през 1976 г. и получава „Златен глобус“ за ролята си. Първия си „Оскар“ печели за поддържаща женска роля в „Тутси“ през 1982 г., а втория - за главна женска роля във „В синьото небе“ през 1994 г.

Сред номинациите ѝ за най-престижната американска филмова награда са ролите във „Франсис“, „Кънтри“, „Сладки сънища“ и „Музикална кутия“. На телевизионния екран Джесика Ланг печели три награди „Еми“ - за „Сиви градини“, „Зловеща семейна история: Домът на убийствата“ и „Зловеща семейна история: Шабаш“.

Тя получава и награда „Тони“ през 2016 г. за ролята на Мери Тайрън в сценичната постановка „Дългият дневен път към нощта“. През 2026 г. Ланг се завърна в 13-ия сезон на „Зловеща семейна история“, а кинофестивалът в Нюпорт Бийч я удостои с наградата „Икона“ за цялостния ѝ принос към киното.