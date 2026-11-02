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Сашо Кадиев се разплака за страха да загуби Катето Евро (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Сашо Кадиев се разплака за страха да загуби Катето Евро (ВИДЕО)

2 Ноември, 2026 14:31 612 3

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  • александра сърчаджиева-
  • животът по действителен случай-
  • семейство

Актьорът разказа за връзката си с майка си и за последния разговор с баща си, починал след тежко онкологично заболяване

Сашо Кадиев се разплака за страха да загуби Катето Евро (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сашо Кадиев се разплака, докато говореше за майка си Катето Евро и за страха от деня, в който двамата няма да могат повече да разговарят. Актьорът и телевизионен водещ направи емоционалното признание пред Александра Сърчаджиева в предаването „Животът по действителен случай“ по bTV.

„Не се притеснявам за майка ми, а за мъката, че няма да мога да разговарям и общувам с нея“, каза откровено Кадиев. Той допълни, че именно заради това близките хора трябва да отделят повече време един на друг.

Актьорът се върна и към последните дни на баща си Георги Кадиев, който е починал след тежко онкологично заболяване. Семейството е знаело колко сериозно е състоянието му, но е решило да не му казва, че краят наближава, с надеждата да му спести допълнителни тревоги.

Години по-късно Сашо Кадиев гледа различно на това решение. Според него човек, който е изправен пред края на живота си, трябва да има възможност да подреди приоритетите си, да осъществи важните за него неща и да се сбогува с близките си.

Две седмици преди смъртта на баща си Сашо го попитал какво ще прави, когато него вече го няма. Отговорът останал траен спомен за актьора: „Ще наведеш глава и ще ме преживееш“.

Последната им среща била само няколко часа преди смъртта на Георги Кадиев. „Каза, че ми прощава всичко и си казахме, че се обичаме“, разказа синът му. Именно този разговор водещият определя като важен, защото двамата са успели да изрекат най-същественото преди раздялата.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бе от не се

    2 0 Отговор
    Изгубят и двамата...... Дай Боже

    14:36 02.11.2026

  • 2 Сашо Кадиев

    3 0 Отговор
    Мамо, мамо!Доведох ти зет!Посрещай!Ама защо плачеш?!

    14:36 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.