Димитър Рачков празнува 20-ия рожден ден на сина си Митко-млладши (ВИДЕО)

Пред торта с плодове, цветя и запалени свещи Димитър Рачков-младши посрещна 20-ия си рожден ден. По повод празника баща му Димитър Рачков сподели видео от семейното събиране, в което се виждат усмивки, близки хора и прегръдка между актьора и вече порасналия му син.
Към публикацията Рачков отправи кратко лично послание: „Честита 20 годишнина, Моето Момче! Обичаме те“. На видеото рожденикът позира пред празничната торта, докато семейството отбелязва специалния повод. Кадрите завършват с топъл момент между баща и син.
Димитър Рачков-младши е роден през 2006 г. от връзката на актьора със сценаристката Христина Апостолова. Той носи името на баща си и още като дете има досег с актьорската професия. Участва в българския сериал „Откраднат живот“, където зрителите го виждат на екран.
След завършването на училище през 2024 г. младежът продължава образованието си във Франция, като според публикации е избрал специалност, свързана с интериорния дизайн. Така, макар да е израснал в семейство, свързано с телевизията и киното, той развива интереси извън публичния образ на известния си баща.
Димитър Рачков рядко споделя подробности от семейния си живот, но през годините е показвал моменти, свързани със сина му. През 2024 г. той публикува снимки от завършването на Димитър-младши, а сега отбеляза и навлизането му в нов етап от живота, макар че за Рачков той си остава "моето момче".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Я виж ти...
16:16 02.11.2026
3 На Митю
16:26 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.