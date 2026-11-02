Суки Уотърхаус и Робърт Патинсън планират грандиозна "тайна" сватба

Певицата и актриса Суки Уотърхаус разкри, че сватбата ѝ с Робърт Патинсън все още не се е състояла, въпреки продължаващите слухове, че двамата вече са женени. Певицата и актриса говори за отношенията си с холивудския актьор в интервю за The Sunday Times.

„Или всичко, или нищо“, каза Уотърхаус за бъдещото тържество. По думите ѝ, ако двамата решат да се оженят, сватбата няма да бъде малка и тайна церемония.

„Ако решим да го направим, ще има огромно парти, ще го отпразнуваме подобаващо“, заяви Суки Уотърхаус за евентуалната сватба с британския актьор.

Плановете обаче са отложени до края на годината. Уотърхаус не посочи конкретна дата, място или списък с гости за сватбата.

Суки Уотърхаус и Робърт Патинсън са във връзка от 2018 г. Двамата имат дъщеря, родена през март 2024 г., а личният им живот обикновено остава далеч от публичното внимание.

„Това е почти десетилетие и е нещо прекрасно“, каза Суки Уотърхаус за отношенията им. Тя призна, че не може да повярва колко щастлива е от присъствието на звездата от "Здрач" в живота си.

Певицата говори и за трудностите пред двойката, която съчетава родителството с ангажименти в музиката и киното. Тя заяви, че е уверена в начина, по който двамата отглеждат дъщеря си, въпреки „ненормалния“ им начин на живот.

„Чувствам се добре за начина, по който се справяме. И двамата сме силно свързани с нея“, каза Уотърхаус.

Тя описа дъщеря им като „прекрасно, щастливо момиче“.

Слуховете за тайна сватба

Първите слухове за годеж между Суки Уотърхаус и Робърт Патинсън се появиха през декември 2023 г., когато певицата беше забелязана с диамантен пръстен на безименния си пръст по време на разходка в Лондон.

Спекулациите за тайна сватба се засилиха през март, след като Патинсън и Зендая бяха попитани кое е най-голямото нещо, което са пазили в тайна. Актьорът погледна към колежката си и отвърна: „Същото като теб“. Двамата се засмяха и не дадоха допълнителни обяснения.

Уотърхаус и Патинсън отново се появиха заедно през септември, когато тя го подкрепи на кинофестивала във Венеция. Двамата позираха на червения килим и се целунаха след прожекцията на филма „Праймтайм“.