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Диетата на Лили Иванова за вечна младост: плодове, риба и тренировки, без мед, месо и алкохол
  Тема: Известни личности

Диетата на Лили Иванова за вечна младост: плодове, риба и тренировки, без мед, месо и алкохол

2 Ноември, 2026 11:22 454 6

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  • мarta vachkova-
  • ежедневни тренировки

Певицата избягва банани, сол, тестени изделия и алкохол. Тя поддържа режима си с ежедневни упражнения и бяла риба

Диетата на Лили Иванова за вечна младост: плодове, риба и тренировки, без мед, месо и алкохол - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пъпеш, бяла риба, яйца и ежедневни упражнения са част от режима, с който Лили Иванова поддържа формата си. Певицата вече не разчита основно на мед за сладост, а предпочита плодове, но прави изключение за бананите.

„Но не и бананите. Много са калорични“, казва Иванова в цитираните от „Марица“ сведения за хранителните ѝ навици. По думите ѝ тя не стои гладна, а избира храна, от която не се пълнее.

Без месо и тестени изделия

Лили Иванова е изключила от менюто си месото и тестените изделия. Тя се определя като вегетарианка и обмисля дали да премине изцяло към вегански режим, но засега продължава да яде яйца.

Певицата е разказвала, че преди около 20 години е спряла яйцата за два-три месеца заради птичия грип. „Направих го заради птичия грип“, обяснява Иванова. Яйцата остават важна част от режима ѝ, тъй като тя не приема месо и месни продукти, а млечни храни консумира рядко.

Без сол, алкохол и цигари

От години Иванова не използва сол. Марта Вачкова е разказвала за вечеря с певицата, на която били сервирани ястия без сол. „Лили е страхотна, но така може да се храни само тя!“, коментира Вачкова.

Алкохолът и цигарите също не присъстват в ежедневието на певицата. Тя избягва тютюневия дим заради влиянието му върху дишането, гласа, кожата и зъбите.

Сред плодовете Иванова предпочита пъпеши, макар че според нея и с тях не бива да се прекалява. Крушите и гроздето не са сред храните, които я изкушават. Тя си похапва и бяла риба, приготвена на фурна или на пара.

Тренировки и по време на пътувания

Хранителният режим е съчетан с постоянна физическа активност. Иванова не пропуска ден без упражнения и разполага с фитнес зала в дома си в София.

Марта Вачкова е разказвала, че певицата носи гири и торбички с пясък дори когато пътува. „Слагам си торбичките на краката и ги повдигам. Не ми е особено приятно, но така трябва“, казва Иванова.

Тя не харесва разходките в планината, но обича да се движи постоянно. „Изключително рядко е да ме видят седнала. Вкъщи също непрекъснато се движа, никога не седя и не лежа“, споделя певицата.

Източници: marica.bg, bgdnes.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като не можеш качествено

    4 0 Отговор
    да хапнеш пийнеш и направиш чук-чук за какво ми е да живея дълго. Изчезва удоволствието от живота и се превръщаш в зависимост на.....

    11:25 02.11.2026

  • 2 Батето

    2 0 Отговор
    Благодаря за изключително полезното уточнение. От вас разбрах, че рибата не е месо. Вече който казва, че е ще му твърдя обратното

    11:28 02.11.2026

  • 3 И сфинкска мас

    0 0 Отговор
    Ако не ядяха месо и динозаврите нямаше да са изчезнали.

    11:28 02.11.2026

  • 4 Един

    1 0 Отговор
    Още пее, щото е пила яйца от динозаври.

    11:29 02.11.2026

  • 5 Каката

    1 0 Отговор
    Вече мяза на мумия.Затова и не дава да я снимат отблизо по време на излъчвания по тв.За пореден път се убеждавам, как нещастието на едни е щастие за други.Ако Паша беше останала жива , Лилето щеше да е примадоната на българската музика, ама друг път.

    Коментиран от #6

    11:37 02.11.2026

  • 6 да не преувеличаваме

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Каката":

    Реално, Паша Христова пееше фалшиво.

    11:40 02.11.2026