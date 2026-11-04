Стюардеса разкри какво можете да поискате в самолета

Лед при главоболие или подути крака, лепенка за мазол и помощ при придвижване между изходите са сред нещата, които пътниците могат да поискат по време на полет. Това разказва бившата стюардеса Силе Ридел, позната в социалните мрежи като Travel with SilleRydell.
Ридел има шестгодишен опит в авиацията и публикува съвети за пътуване в TikTok и Instagram. В едно от видеата си тя изброява услуги и принадлежности, за които пътниците често не предполагат, че могат да получат при поискване. Информацията беше цитирана от New York Post.
@sillerydell So many travellers don't know those, but please ask we’re here to help 🤗 ☕️Hot water, so you can bring your own tea bag 💦More water, especially on long flights 🧊Ice in a bag for a headache or swollen feet 🩹Plasters for that blister from the walk to the gate 🤢A sick bag before you need it. Nobody's judging 👂Earplugs, because planes are loud 👩🦽➡️Help getting off the plane and to your next gate, if walking far is hard for you. (It's best to book this with the airline before you fly, but tell us on board too and we'll do what we can) 💕Help in general, even if you think it's strange or embarrassing we have most likely heard it before and probably know the solution And honestly? A little kindness goes a long way up there I share the little things I've learned from 6 years of working on planes Follow along to make your next flight feel a bit more comfortable 💖 What's the nicest thing a crew has ever done for you? ✨ #flightattendant #cabincrew #traveltips #flyingtips #traveltok ♬ original sound - Travel with SilleRydell ✈️
Лед, лепенки и помощ при връзка между полети
Сред по-малко известните възможности е пакет с лед. Той може да бъде използван като студен компрес при главоболие или подуване на краката. Пътниците, които са изминали дълъг път до изхода и са получили мазол или друг лек дискомфорт, могат да попитат за лепенка.
Кабинният екипаж може да съдейства и на хора, които изпитват затруднения при ходене или трябва да стигнат до далечен изход за следващ полет. Ридел уточнява, че е най-добре подобна помощ да бъде заявена още при организирането на пътуването, но пътниците трябва да кажат за необходимостта си и на борда.
„Вероятно разполагаме с нещо, с някакъв трик, с медикамент, с нещо, което може да ви помогне“, казва Ридел.
Тя посочва, че в отделен случай пътник е разказал за силна коремна болка, при която му е бил даден медикамент. Това обаче не означава, че всяка авиокомпания разполага с еднакви лекарства или че екипажът може да осигури медикамент при всяко оплакване.
Какво още може да поискат пътниците
Някои авиокомпании поддържат запаси от дамски превръзки и тампони. Ридел съветва пътниците да попитат стюард или стюардеса, вместо да търсят такива продукти в чекмеджетата на тоалетните. Възможно е на конкретния полет да няма официален запас, но член на екипажа да успее да помогне.
Сред останалите неща, които могат да бъдат поискани, са топла вода за пакетче чай или супа на прах, допълнително количество вода, зареждане на бутилка, тапи за уши, дезинфекциращи кърпички и пликче за повръщане. Ридел препоръчва пликчето да бъде поискано предварително, а не едва когато вече е необходимо.
„Никой не ви съди“, пише Ридел в съвета си към пътниците.
В друго видео тя препоръчва по време на полет да се избягват джапанките, тъй като краката могат да се подуят, а кабината да стане студена. Според нея стабилните обувки са по-практични, особено ако се наложи бързо придвижване до друг изход. Ридел съветва още да не се носят прекалено тесни дънки, къси панталони и изрязани блузи.
Източници: vesti.bg, nypost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
10:56 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Радой Ралин
11:10 04.11.2026