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Самолет с известен певец на борда излезе от пистата и се запали

Самолет с известен певец на борда излезе от пистата и се запали

14 Септември, 2026 05:48, обновена 14 Септември, 2026 05:51 1 220 2

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  • инцидент

Инцидентът е станал при кацане, съобщават бразилски медии

Самолет с известен певец на борда излезе от пистата и се запали - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет с бразилския певец Вакеро на борда е претърпял инцидент, след като при кацане се е отклонил от пистата и се е запалил, съобщава бразилското издание G1.

По предварителните данни машината е излязла извън пределите на пистата, след което е възникнал пожар.

На борда е бил популярният бразилски изпълнител Рей Вакеро. Инцидентът е предизвикал реакция на аварийните служби, които са пристигнали на място.

Към момента на първоначалните съобщения се изясняват причините за инцидента и точните обстоятелства около кацането.

Самият Рей Вакейро е в добро състояние. Той и останалите седем души на борда са били прегледани от медицински екипи, като по информация на организаторите няма тежко пострадали.

И още нещо — самолетът е напълно унищожен от пожара, но хората са успели да излязат навреме. Причините за инцидента все още се разследват.


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Констатираща

    6 0 Отговор
    Нека да горят самолети, но не такива частни и пътнически, а военни, които сеят смърт, само екипажите им да оцеляват, а от самолетите нищо да не остава, за да не участват в бойни операции и да избиват невинни хора!

    06:07 14.09.2026

  • 2 огнена самба

    0 0 Отговор
    Да бяха качили на самолета известен пилот вместо тоя от ПВЦ.

    07:42 14.09.2026