Никога не е късно за нова кариера: план в 7 стъпки

На 62 години Тим Бот сменя полицейската униформа с работата на член на кабинния екипаж на „Върджин Атлантик“. Историята му е сред примерите, че професионалното начало не е запазено само за младите и че натрупаният опит може да бъде пренесен в напълно различна сфера.

Смяната на кариерата често започва с неудовлетворение – прекомерно натоварване, стрес, недостатъчно заплащане, липса на гъвкавост или просто усещане, че ежедневието е изгубило смисъл. В същото време съкращенията и навлизането на изкуствения интелект променят редица професии и правят преквалификацията необходима за част от работещите.

Първо идва решението, после обучението

Д-р Сали Ан Лоу, консултант по личностно и професионално развитие, предупреждава, че страхът често се прикрива зад аргументи като „твърде късно е“ или „вече съм прекалено специализиран“. Според нея близките могат неволно да засилят колебанието, защото се страхуват от несигурността и предпочитат познатата стабилност.

„Ако работата ви прави нещастни, може би точно натискът е това, от което се нуждаете“, казва Лоу.

Тя съветва хората първо да си представят каква работа действително биха искали да вършат, а след това да проучат пътя до нея. Робърт Лонг от сайта за търсене на работа CV-Library също поставя акцент върху смелостта да бъде направена първата крачка.

Уменията трябва да отговарят на пазара

Желанието за промяна не е достатъчно. Кандидатите трябва да проверят какви квалификации и опит се изискват за конкретните длъжности. Кариерните консултанти в местните центрове Jobcentre Plus могат да помогнат при избора на обучение, а опреснителните курсове са възможност за актуализиране на по-стари знания.

Автобиографията не бива да бъде една и съща за всички кандидатури. Тя трябва да бъде съобразена с всяка позиция и да показва най-релевантните умения и постижения. При преминаване в нова професионална сфера понякога е по-удачно документът да бъде изготвен отначало, вместо да се преработва старият.

Личните контакти остават важни

Дори когато компаниите използват автоматизирани системи и чатботове за подбор, разговорът с реален човек може да даде предимство. Лоу препоръчва кандидатите да посещават професионални събития, местни лекции и срещи, както и да търсят пряк контакт с работодатели.

Лонг съветва да бъдат потърсени бивши колеги и познати, които могат да насочат към свободна позиция или да дадат препоръка. Работният опит не е възможност само за младите кандидати – хората, които сменят сферата си, също могат да поискат кратка практика или въвеждащо обучение.

Финансовата сметка е част от промяната

Ипотеката, семейните разходи и евентуалното временно намаляване на доходите могат да превърнат кариерната промяна в рисков ход. Затова преди напускане на настоящата работа е необходим финансов план. При хората в по-късна възраст предимство могат да бъдат изплатеното жилище, порасналите деца или възможността за свиване на разходите.

Лоу препоръчва решението да бъде обсъдено между партньорите, тъй като парите често са причина за напрежение в семейството. След като финансовата рамка е изяснена, следва активното представяне на пазара на труда – чрез актуална автобиография, контакти и ясна позиция за това какво може да предложи човекът с натрупаната си професионална история.

Източник: dailymail.com