Защо дубайските парфюми станаха толкова популярни?

Дубайските парфюми се превърнаха в една от най-обсъжданите тенденции в парфюмерията през последните години. Аромати с нотки на ванилия, карамел, амбра, мускус и уд привличат милиони потребители в социалните мрежи, а марки от Обединените арабски емирства постепенно разширяват присъствието си извън Близкия изток.

Популярността им се дължи на съчетание от няколко фактора: силно разпознаваем ароматен профил, сравнително достъпни цени, ефектни опаковки и огромен интерес към парфюмите, които напомнят на значително по-скъпи луксозни предложения.

Макар често да се наричат „дубайски“, тези парфюми не са непременно произведени в Дубай. Наименованието се използва широко за арабска парфюмерия, включително продукти от различни държави в Персийския залив.

Аромати, които се отличават от традиционните европейски парфюми

Една от основните характеристики на арабската парфюмерия е предпочитанието към плътни и наситени композиции. В тях често присъстват уд, амбра, роза, шафран, сандалово дърво, мускус и различни смоли.

Особено характерен е удът, известен още като агарово дърво. Ароматната суровина се образува в определени дървета от рода Aquilaria и е високо ценена в традиционната парфюмерия на Близкия изток. Мирисът ѝ може да бъде дървесен, смолист, опушен и понякога кожен.

Естественият уд е скъп, затова в масовите парфюми често се използват синтетични ароматни молекули или композиции, които пресъздават характерния му профил.

Друг важен елемент е популярността на сладките гурме аромати. Ванилия, шоколад, карамел, кафе, кокос и пралина присъстват в редица съвременни арабски парфюми, които се харесват особено много на младите потребители.

TikTok превърна арабските парфюми в световен хит

Социалните мрежи изиграха съществена роля за разпространението на тенденцията. В TikTok, Instagram и YouTube парфюмни ентусиасти публикуват ревюта, сравнения и класации на арабски аромати, често представяни като достъпни алтернативи на луксозни парфюми.

Особено популярни са видеоклиповете, в които потребителите сравняват два аромата и оценяват доколко си приличат, колко дълго се усещат върху кожата и каква е разликата в цената.

Тази култура на търсене на т.нар. dupes, или бюджетни алтернативи на известни продукти, помогна на арабските марки да достигнат до публика, която преди това не е проявявала особен интерес към ориенталската парфюмерия.

Сред най-разпознаваемите имена са Lattafa, Afnan, Armaf, Rasasi и Swiss Arabian. Някои от тези компании имат десетилетна история, въпреки че международната им популярност нарасна значително по-късно.

Продажбите на арабски парфюми достигнаха 4,9 млрд. долара

Популярността на дубайските парфюми вече се измерва не само с гледания в социалните мрежи, но и с реални продажби. Според анализ на Euromonitor International от септември 2026 г. световният пазар на арабски парфюми е достигнал 4,9 млрд. долара през 2025 г., спрямо 2,8 млрд. долара през 2023 г. Това представлява увеличение от 75% само за две години.

Още по-бързо се развиват онлайн продажбите, които са се увеличили повече от три пъти за същия период. През 2025 г. електронната търговия с арабски аромати е отчела ръст от 50%.

Показателен е примерът с Lattafa. Компанията вече присъства в над 120 държави, а според Euromonitor е реализирала продажби за над 63 млн. долара чрез TikTok Shop в рамките на една година и над 100 млн. долара чрез Amazon.

Данни на аналитичната компания Spate показват, че интересът към търсенето „Arabian perfume“ в Google и TikTok е нараснал с около 63% през 2025 г.

Защо много хора ги смятат за по-трайни?

Друга причина за популярността на дубайските парфюми е репутацията им на силни и дълготрайни аромати.

Традиционната парфюмерия в Близкия изток отдава голямо значение на ароматните масла, уда, мускуса и смолистите композиции. Тези съставки често се използват за създаване на плътна основа, която може да се усеща продължително върху кожата и дрехите.

Трайността обаче зависи от концентрацията, конкретните ароматни молекули, температурата, кожата и начина на нанасяне. Не всеки арабски парфюм е по-траен от европейския, а силният аромат невинаги означава по-високо качество.

Достъпен лукс и впечатляващи флакони

Визията също има значение. Много арабски марки предлагат масивни флакони, метални орнаменти и декоративни кутии, които създават усещане за лукс дори при сравнително достъпна цена.

Това е особено привлекателно за потребители, които търсят парфюм за подарък или колекционират аромати.

Според анализ на The Business of Fashion от януари 2026 г. Дубай се е превърнал едновременно в център на луксозната парфюмерия и в основен източник на достъпни аромати, популярни сред потребителите в САЩ.

Арабската традиция среща новите тенденции

Една от отличителните особености на парфюмната култура в Близкия изток е наслагването на аромати, известно като layering. При него различни парфюми или ароматни масла се комбинират, за да се създаде индивидуална композиция.

Тази практика е сред основните идеи и на дубайската марка Kayali, основана от Мона Катан. През първата половина на 2025 г. Kayali се нарежда на първо място по продажби сред парфюмните марки в Sephora според данни, цитирани от South China Morning Post.

Успехът на арабските парфюми променя и предпочитанията на международните потребители. Все по-търсени са сладките гурме композиции с ванилия и карамел, но също така уд, шафран, амбра и наситени дървесни аромати.

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Мода или трайна промяна на парфюмния пазар?

Ръстът на продажбите, международното разпространение на марките и засиленият интерес на големите търговски вериги показват, че популярността на арабската парфюмерия вече надхвърля краткотрайните тенденции в TikTok.

Същевременно не всички дубайски парфюми са еднакви. На пазара присъстват както достъпни композиции, вдъхновени от известни аромати, така и оригинални нишови предложения с високи цени.

Именно това разнообразие се оказва една от причините за успеха им. Потребителите могат да открият наситени ориенталски композиции, сладки гурме аромати или по-леки ежедневни парфюми в различни ценови категории.

Така Дубай и останалите парфюмерийни центрове на Близкия изток постепенно се утвърждават не само като пазари за луксозни аромати, но и като производители, които влияят върху световните тенденции в индустрията.