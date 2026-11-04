Галена от „Ергенът: Любов в рая“ се подложи на детектор на лъжата (ВИДЕО)

Галена от втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“ се подложи на детектор на лъжата след бурни реакции в социалните мрежи и твърдения, свързани с поведението ѝ в имението. Участничката публикува кадри от резултатите, както и лично изявление по темата.

Повод за коментарите стана епизод, в който Галена е показана да спи в едно легло с Красимир и Цецо. В социалните мрежи се появиха твърдения, че между нея и Красимир се е случило нещо повече от просто сън. Не само това, но Галена заяви, че е получила и заплахи, отправени към нея и семейството ѝ.

Преди публикуването на резултатите участничката сподели кратко видео от полиграфското изследване и обеща да покаже какъв е изходът от него. По думите ѝ са ѝ били зададени осем въпроса, свързани с Красимир, Цецо, Александър и личния ѝ живот извън предаването.

В публикуваното си изявление Галена твърди, че резултатите не показват да е извършила негативните действия, за които е била обвинявана. Тя представя изследването като отговор на спекулациите и на реакциите, които е получила след излъчените сцени: „Аз знам коя съм и няма да мълча!“

Риалити героинята посочи, че не търси одобрението на всички зрители и не очаква да бъде харесвана от всеки. Тя обаче настоява да не бъде представяна като човек, който не е, и подчертава, че действията ѝ са засегнали и нейни близки.

Галена допълва, че не иска извинения, но смята, че публикуваните резултати дават възможност на зрителите сами да преценят твърденията около нея.