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Галена от „Ергенът: Любов в рая“ се подложи на детектор на лъжата (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Галена от „Ергенът: Любов в рая“ се подложи на детектор на лъжата (ВИДЕО)

4 Ноември, 2026 14:58 1 044 7

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  • ергенът: любов в рая-
  • детектор на лъжата-
  • риалити шоу-
  • социални мрежи

Участничката публикува резултатите от полиграфа след слухове, критики и твърдения, че е получила заплахи в социалните мрежи

Галена от „Ергенът: Любов в рая“ се подложи на детектор на лъжата (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Галена от втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“ се подложи на детектор на лъжата след бурни реакции в социалните мрежи и твърдения, свързани с поведението ѝ в имението. Участничката публикува кадри от резултатите, както и лично изявление по темата.

Повод за коментарите стана епизод, в който Галена е показана да спи в едно легло с Красимир и Цецо. В социалните мрежи се появиха твърдения, че между нея и Красимир се е случило нещо повече от просто сън. Не само това, но Галена заяви, че е получила и заплахи, отправени към нея и семейството ѝ.

Преди публикуването на резултатите участничката сподели кратко видео от полиграфското изследване и обеща да покаже какъв е изходът от него. По думите ѝ са ѝ били зададени осем въпроса, свързани с Красимир, Цецо, Александър и личния ѝ живот извън предаването.

В публикуваното си изявление Галена твърди, че резултатите не показват да е извършила негативните действия, за които е била обвинявана. Тя представя изследването като отговор на спекулациите и на реакциите, които е получила след излъчените сцени: „Аз знам коя съм и няма да мълча!“

Риалити героинята посочи, че не търси одобрението на всички зрители и не очаква да бъде харесвана от всеки. Тя обаче настоява да не бъде представяна като човек, който не е, и подчертава, че действията ѝ са засегнали и нейни близки.

Галена допълва, че не иска извинения, но смята, че публикуваните резултати дават възможност на зрителите сами да преценят твърденията около нея.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това

    9 0 Отговор
    Е нискокачествена простототитка! Висококачествените простототитки не ни занимават с проблемите си!

    15:08 04.11.2026

  • 4 Хаха

    8 1 Отговор
    На този измислен "полиграф" дори и тя не вярва, камо ли някой друг🤣 Тая и като спи лъже, нема такава мания😂😂😂😂

    15:11 04.11.2026

  • 5 Груба грешка

    6 0 Отговор
    Защо все такива отрепки ги включват тук?
    Да си гледа семейството,иначе тук с такива джуки разбира се че ще я коментират .

    15:14 04.11.2026

  • 6 Какъв полиграф, бе,

    3 0 Отговор
    Нали с очите си видяхме и с ушите си чухме първо какво върши и после как лъже??? На собствените си сетива ли да вярваме или на глупостите на тоя парцал? Оцапа се до ушите, сега с полиграф ще се чисти! Глупачка!

    15:18 04.11.2026

  • 7 лъжене и нищо друго няма

    0 0 Отговор
    Толкова добре лъже ,че чак може да излъже и себе си.

    16:20 04.11.2026