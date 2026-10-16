Енвер Ходжа: диктаторът, който превърна Албания в бункер

В Албания почти няма пейзаж, в който да не се появи бетонна полусфера. По плажове, край пътища и в полята стоят бункери, построени по време на управлението на Енвер Ходжа. Те са най-видимият знак на една от най-затворените диктатури в Европа, но далеч не са единствената странност на режима.

Ходжа е роден на 16 октомври 1908 г. в Гирокастра и ръководи Албания от 1944 г. до смъртта си на 11 април 1985 г. Повече от четири десетилетия той изгражда държава, която постепенно се отдалечава от почти всички свои съюзници. След разрива със Съветския съюз през 1961 г. Тирана се сближава с Китай, но и тези отношения приключват през 1977 г. Така Албания остава практически сама, а политическата изолация се превръща в официална доктрина.

Бункер за всеки страх

Най-прочутата мания на Ходжа е превръщането на страната в бетонна крепост. Точният брой на изградените бункери е спорен: различни публикации посочват оценки от около 168 000 до 700 000-750 000 съоръжения. Общото между тях е, че са построени за война, която така и не идва.

В Тирана режимът изгражда и огромен подземен комплекс, предназначен да приюти Ходжа, правителството и висшето партийно ръководство при ядрена атака. Съоръжението има пет подземни нива, коридори, помещения за заседания и условия за продължителен престой. В Кукъс пък е планиран подземен град с болница, пекарна, печатница и команден център, в който до 10 000 души да могат да живеят до шест месеца.

Държава без религия

„Хората гладуваха, а те продължаваха да строят бункери“, казва историчката Енрикета Папа пред „Гардиън“.

През 1967 г. властта започва кампания срещу всички религии. Храмове са затваряни, разрушавани или превръщани в складове и обществени сгради. Конституцията от 1976 г. закрепва забраната и обявява Албания за първата официално атеистична държава в света. Религиозните обреди са преследвани, а духовници попадат под ударите на репресивния апарат.

Дом като команден пункт

Страхът не остава само в държавните сгради. Домът на Ходжа в Тирана е построен през 1970-те години и има повече от 100 помещения. В него има плувен басейн, множество охранявани пространства и тунел за бягство към подземно укритие. Вратите на спалнята са покрити със шумоизолиращ материал. В дома са се съхранявали и телевизори, на които Ходжа и съпругата му понякога са гледали записи от разпити на обвинени противници на режима.

Култът към лидера продължава и след смъртта му. В центъра на Тирана е издигната огромна пирамида, замислена като музей на Ходжа. Сградата по-късно сменя предназначението си, но остава символ на времето, в което личността на един човек определя политиката, архитектурата и всекидневието на цяла държава.

Източници: theguardian.com, latimes.com