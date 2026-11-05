Гъмзата заговори за край и ново начало със СНИМКА от началото на кариерата си

Архивна снимка от началото на музикалната си кариера показа Йордан Йончев-Гъмзата. На кадъра тромпетистът на Слави Трифонов е видимо по-млад, с буйна коса, облечен с бяла риза и тъмна жилетка, и свири на тромпет пред телевизионна камера.
По-голямо внимание обаче привлече посланието към фотографията. „Това бе началото! Но всяко начало има и своя край! Който пък от своя страна води до нови хоризонти! Важното е, че не спирам да мечтая!“, написа Гъмзата, с което истински разпали любопитството на феновете си, особено след като преди близо седмица стана ясно, че Слави Трифонов слага край на телевизия 7/8, където "Ку-ку бенд" се изявяваха редовно.
Музикантът отправи и въпрос към последователите си: „Можете ли да предположите преди колко години е заснет този кадър?!“, без да им издава точната година, в която е направена снимката.
Мнозина предположиха различни години от 90-те, като пожелаха на Гъмзата новото начало да му донесе още повече успехи, а други подчертаха колко ще им липсва телевизията на Дългия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:59 05.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Истината
Децата на това чалга поколение в момента израстват с чалга....
Загубата за развитието на България не може да бъде изчислена, но е огромна....
15:44 05.11.2026