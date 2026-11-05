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Гъмзата заговори за край и ново начало със СНИМКА от началото на кариерата си
  Тема: Известни личности

Гъмзата заговори за край и ново начало със СНИМКА от началото на кариерата си

5 Ноември, 2026 14:58 992 3

  • гъмзата-
  • йордан йончев-
  • тромпетист-
  • архивна снимка-
  • музика

Музикантът сподели кадър от ранните години на сцената и остави последователите си да познаят кога е направен

Гъмзата заговори за край и ново начало със СНИМКА от началото на кариерата си - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Архивна снимка от началото на музикалната си кариера показа Йордан Йончев-Гъмзата. На кадъра тромпетистът на Слави Трифонов е видимо по-млад, с буйна коса, облечен с бяла риза и тъмна жилетка, и свири на тромпет пред телевизионна камера.

По-голямо внимание обаче привлече посланието към фотографията. „Това бе началото! Но всяко начало има и своя край! Който пък от своя страна води до нови хоризонти! Важното е, че не спирам да мечтая!“, написа Гъмзата, с което истински разпали любопитството на феновете си, особено след като преди близо седмица стана ясно, че Слави Трифонов слага край на телевизия 7/8, където "Ку-ку бенд" се изявяваха редовно.

Музикантът отправи и въпрос към последователите си: „Можете ли да предположите преди колко години е заснет този кадър?!“, без да им издава точната година, в която е направена снимката.

Мнозина предположиха различни години от 90-те, като пожелаха на Гъмзата новото начало да му донесе още повече успехи, а други подчертаха колко ще им липсва телевизията на Дългия.


България
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  • 1 честен ционист

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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Истината

    4 1 Отговор
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