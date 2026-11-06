Новини
Любопитно »
Ема Стоун навършва 38: От „Ла Ла Ленд“ до „Бугония“
  Тема: Известни личности

Ема Стоун навършва 38: От „Ла Ла Ленд“ до „Бугония“

6 Ноември, 2026 08:43 747 5

  • ема стоун-
  • ла ла ленд-
  • клети създания-
  • бугония-
  • йоргос лантимос

Актрисата празнува рождения си ден с два „Оскара“ и поредица от смели роли. Последното ѝ превъплъщение е в черната комедия „Бугония“ на Йоргос Лантимос

Ема Стоун навършва 38: От „Ла Ла Ленд“ до „Бугония“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди да стане Миа в „Ла Ла Ленд“ и Бела Бакстър в „Клети създания“, Ема Стоун е момиче от Аризона, което на 15 години убеждава родителите си да я пуснат в Лос Анджелис. Родена е на 6 ноември 1988 г. в Скотсдейл, а на 6 ноември 2026 г. навършва 38 години.

Рожденото ѝ име е Емили Джийн Стоун. Първите ѝ по-видими стъпки в киното са в комедията „Superbad“ от 2007 г., но истинският пробив идва с „Лесно, А?“ три години по-късно. В него тя играе ученичка, чийто живот се променя, след като невинна лъжа за личния ѝ живот се превръща в училищна репутация.

От комедийни роли до първия „Оскар“

Стоун постепенно излиза от рамките на тийнейджърските комедии. Тя се появява в „Невероятният Спайдър-мен“ и продължението му, където си партнира с Андрю Гарфилд, а след това участва в „Бърдмен“ на Алехандро Гонсалес Иняриту и в историческата драма „Фаворитката“.

Най-големият ѝ успех до този момент идва с „Ла Ла Ленд“ на Деймиън Шазел. За ролята на Миа Долан, млада актриса, която се опитва да пробие в Холивуд, Стоун получава наградата „Оскар“ за най-добра актриса през 2017 г. Филмът я събира на екрана с Райън Гослинг и превръща музикалната история за мечтите, любовта и компромисите в едно от най-разпознаваемите заглавия на десетилетието.

Бела Бакстър и вторият „Оскар“

В „Клети създания“ Стоун поема далеч по-необичайна роля. Героинята ѝ Бела Бакстър е върната към живот от ексцентричен учен и преминава през ускорено, неподчинено на нормите съзряване. За изпълнението си актрисата печели втория си „Оскар“ за главна женска роля през 2024 г.

Филмът поставя началото и на едно от най-важните професионални партньорства в кариерата ѝ. Йоргос Лантимос режисира Стоун още във „Фаворитката“, „Kinds of Kindness“ и „Бугония“, като последният филм е черна комедия за изпълнителна директорка, отвлечена от двама мъже, убедени, че тя е извънземна. „Да, заявявам го: вярвам в извънземни“, казва Стоун по време на представянето на филма във Венеция.

Изборът да бъде Емили

Зад публичния образ на Ема Стоун стои и личното ѝ отношение към името, с което е родена. През 2024 г. тя споделя, че предпочита колегите и близките ѝ да я наричат Емили. Това е името, с което е израснала, докато „Ема“ остава името, познато на публиката от киното.

Кариерата ѝ вече включва комедии, мюзикъл, супергеройски филми, исторически драми и експериментално кино. На 38 години Стоун продължава да избира роли, които я отдалечават от сигурната формула, а най-новото ѝ сътрудничество с Лантимос отново я поставя в история, в която реалността изглежда по-странна от измислицата.

Източници: vogue.com, apnews.com, theguardian.com


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмю

    0 2 Отговор
    и ?

    08:48 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мара Харт

    0 0 Отговор
    Прилича ми на една букловска, която не харесвам.

    09:38 06.11.2026

  • 5 Стас

    0 0 Отговор
    Много готина мадама!

    09:54 06.11.2026