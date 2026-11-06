Ема Стоун навършва 38: От „Ла Ла Ленд“ до „Бугония“

Преди да стане Миа в „Ла Ла Ленд“ и Бела Бакстър в „Клети създания“, Ема Стоун е момиче от Аризона, което на 15 години убеждава родителите си да я пуснат в Лос Анджелис. Родена е на 6 ноември 1988 г. в Скотсдейл, а на 6 ноември 2026 г. навършва 38 години.

Рожденото ѝ име е Емили Джийн Стоун. Първите ѝ по-видими стъпки в киното са в комедията „Superbad“ от 2007 г., но истинският пробив идва с „Лесно, А?“ три години по-късно. В него тя играе ученичка, чийто живот се променя, след като невинна лъжа за личния ѝ живот се превръща в училищна репутация.

От комедийни роли до първия „Оскар“

Стоун постепенно излиза от рамките на тийнейджърските комедии. Тя се появява в „Невероятният Спайдър-мен“ и продължението му, където си партнира с Андрю Гарфилд, а след това участва в „Бърдмен“ на Алехандро Гонсалес Иняриту и в историческата драма „Фаворитката“.

Най-големият ѝ успех до този момент идва с „Ла Ла Ленд“ на Деймиън Шазел. За ролята на Миа Долан, млада актриса, която се опитва да пробие в Холивуд, Стоун получава наградата „Оскар“ за най-добра актриса през 2017 г. Филмът я събира на екрана с Райън Гослинг и превръща музикалната история за мечтите, любовта и компромисите в едно от най-разпознаваемите заглавия на десетилетието.

Бела Бакстър и вторият „Оскар“

В „Клети създания“ Стоун поема далеч по-необичайна роля. Героинята ѝ Бела Бакстър е върната към живот от ексцентричен учен и преминава през ускорено, неподчинено на нормите съзряване. За изпълнението си актрисата печели втория си „Оскар“ за главна женска роля през 2024 г.

Филмът поставя началото и на едно от най-важните професионални партньорства в кариерата ѝ. Йоргос Лантимос режисира Стоун още във „Фаворитката“, „Kinds of Kindness“ и „Бугония“, като последният филм е черна комедия за изпълнителна директорка, отвлечена от двама мъже, убедени, че тя е извънземна. „Да, заявявам го: вярвам в извънземни“, казва Стоун по време на представянето на филма във Венеция.

Изборът да бъде Емили

Зад публичния образ на Ема Стоун стои и личното ѝ отношение към името, с което е родена. През 2024 г. тя споделя, че предпочита колегите и близките ѝ да я наричат Емили. Това е името, с което е израснала, докато „Ема“ остава името, познато на публиката от киното.

Кариерата ѝ вече включва комедии, мюзикъл, супергеройски филми, исторически драми и експериментално кино. На 38 години Стоун продължава да избира роли, които я отдалечават от сигурната формула, а най-новото ѝ сътрудничество с Лантимос отново я поставя в история, в която реалността изглежда по-странна от измислицата.

Източници: vogue.com, apnews.com, theguardian.com