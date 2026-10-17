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Ема Стоун изненада с визията си в Париж, пластични хирурзи коментират възможни промени

Ема Стоун изненада с визията си в Париж, пластични хирурзи коментират възможни промени

17 Октомври, 2026 14:49 1 045 6

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37-годишната актриса привлече вниманието на Седмицата на модата с дръзък тоалет на Louis Vuitton, а външният ѝ вид предизвика дискусии в социалните мрежи.

Ема Стоун изненада с визията си в Париж, пластични хирурзи коментират възможни промени - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ема Стоун се появи на представянето на новата колекция на Louis Vuitton в Париж, където присъстваха още Зендая и Ана де Армас. Актрисата избра костюм от пола и сако в кобалтовосиньо, без сутиен под него, и го съчета с черни обувки на висок ток, елегантна черна чанта на марката и дълго сребърно колие, предава Dir.bg.

Освен с модния си избор обаче Стоун привлече внимание и с видимо изгладената кожа на лицето си. Снимки от събитието, публикувани в Reddit, предизвикаха различни реакции. Един потребител коментира: „Буквално изглежда като генерирана от изкуствен интелект версия на самата себе си“. Друг написа, че актрисата е красива, но не би я разпознал веднага, а трети отбеляза: „Според мен изглежда невероятно, но това не е лицето, с което я е дарил Господ – така да се каже“.

Какво смятат пластичните хирурзи

Daily Mail потърси мнението на специалисти относно възможни естетични процедури, но няма потвърждение, че актрисата се е подлагала на подобни интервенции.

Сертифицираният пластичен хирург д-р Монасебиан смята, че може да има промени в горната част на лицето. Според него външните краища на веждите изглеждат повдигнати - ефект, който би могъл да се дължи на ботокс или на процедура за повдигане на веждите, известна като латерален лифтинг. Той отбелязва също, че гънките на горните клепачи се виждат по-ясно, и допуска възможни корекции и в областта на долните клепачи.

По думите му лицето на Стоун изглежда по-слабо, а скулите - по-изразени. Тази промяна според него може да е свързана както с отслабване, така и с премахване на мазнини от бузите.

Д-р Мелинда Ласерна Кимбрел, пластичен хирург с двойна сертификация и собственик на LA Plastic Surgery, определя външния вид на актрисата като „феноменален“. Тя допуска, че той може да е пример за фейслифт в стил „тих лукс“ - сдържан и ненатрапчив резултат.

Пластичният хирург от Бевърли Хилс д-р Самюел Голпаниан също коментира възможни промени. Според него носът на Стоун изглежда по-малък и по-повдигнат, върхът му е по-тесен, а гърбицата – по-слабо изразена. Той предполага още, че устните ѝ изглеждат по-плътни и че може да е имало процедура за стягане на лицето.

Всички тези оценки се основават на публични снимки и представляват предположения на специалистите, а не потвърдена информация за извършени процедури.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Леле...

    4 2 Отговор
    Какво става с тази жена бе?! Каква свежарка беше, сега лицето й е плюс 10 години! Дрога и алкохол по Холивудски...?!

    15:00 17.10.2026

  • 3 Граматиката

    2 0 Отговор
    Пише се дързък(в мъжки род ед.число).
    Дръзка(в женски род ед.число).
    Дръзки(в множ.число).

    15:03 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тарикат

    0 0 Отговор
    1 милион чалми да ме помне цял живот в секцията за спомен 😇💘

    15:47 17.10.2026