Ема Стоун предизвика слухове за пластични операции (ВИДЕО)

Появата на Ема Стоун на ревюто на Louis Vuitton в Париж привлече внимание не само с модната си визия. Снимките на 37-годишната актриса от 6 октомври предизвикаха бурни коментари в социалните мрежи и спекулации дали тя не е прибягвала до пластични или естетични процедури.

Стоун се появи на представянето на колекцията пролет/лято 2027 с електриковосиньо сако с дълбоко деколте, асиметрична пола и черна чанта. Тя беше без сутиен, а червената ѝ коса беше оформена на свободни вълни. Гримът ѝ остана сравнително ненатрапчив, но именно лицето ѝ се превърна в основната тема на коментарите.

Emma stone has a personality that doesn't matches her beauty, she's so gorgeous you'd never expect her to be so funny https://t.co/V36STunste — Aarohi (@hamlakroo) October 7, 2026

Специалисти допуснаха няколко възможности

Част от потребителите твърдяха, че актрисата изглежда „драстично различно“. Други директно предположиха, че е претърпяла пластична операция. Сред коментарите се появиха и реплики като „Искам да имам същия лекар“ и „Изглежда като AI версия на себе си“.

Ема Стоун не е потвърждавала публично да е претърпявала пластична операция. Британският лекар по естетична медицина Джони Бетъридж, който не е пластичен хирург, анализира снимки на актрисата и предположи, че промяната около очите може да е свързана с горна блефаропластика. При тази процедура се отстраняват излишна кожа, мазнини или мускул около клепачите.

Бетъридж допусна още възможност за лифтинг на веждите или процедура в средната част на лицето. „Клепачите са по-видими и очите ѝ имат по-бадемовидна форма“, коментира той във видео, посветено на визията на Стоун. Според него, независимо дали е имало интервенция, резултатът изглежда „елегантен“ и „много добре изпълнен“.

Сходно предположение направи и пластичният хирург от Бевърли Хилс д-р Бабак Дадванд. Той определи външността на актрисата като съвместима с процедури като лифтинг на веждите и горна блефаропластика. И двете оценки обаче са предположения, направени по снимки, а не потвърждение за извършена операция.

Актрисата е говорила за натиска върху жените

Това не е първият случай, в който външността на Ема Стоун става повод за публични коментари. През 2014 г. тя говори пред Seventeen за трудностите, с които момичетата и жените се сблъскват, когато се опитват да се чувстват добре в телата си.

„В днешния свят може да бъде наистина трудно за всеки – особено за момичетата и жените – да се чувстват добре в телата си“.

Тогава Стоун споделя и че поддържането на теглото ѝ е трудно, особено когато е под стрес и с напредването на възрастта. Повече от десетилетие по-късно вниманието отново е насочено към външността ѝ, докато самата актриса не е коментирала последните слухове.

Източник: woman.bg