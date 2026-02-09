Ема Стоун разкри плашещата причина, поради която няма социални мрежи

Носителката на „Оскар“ Ема Стоун остава една от малкото звезди от нейния ранг, които съзнателно стоят извън активното присъствие в социалните мрежи. В интервю за Rolling Stone актрисата заяви, че предпочита да бъде „наблюдател“, вместо да поддържа публичен профил в платформи като Instagram, а на въпрос дали някога би стартирала лайфстайл уебсайт отговори категорично: „Абсолютно не.“

В разговор, цитиран от People, Стоун обяснява, че решението ѝ е пряко свързано с грижата за психичното ѝ здраве. „Затова дори нямам Instagram. Прекалено се притеснявам за собственото си психично здраве, за да бъда ангажирана по този начин“, казва актрисата и допълва, че предпочита да следи съдържанието на други хора от дистанция, без да участва активно.

Макар да избягва социалните мрежи, Ема Стоун не е напълно откъсната от дигиталния свят. Тя разказва, че още от детските си години е имала интерес към създаване на уебсайтове и блогове, а и днес с любопитство следи модно съдържание, креативно писане и подбрани развлекателни материали. По думите ѝ обаче тази връзка с онлайн пространството е внимателно дозирана и подчинена на ясни лични граници.

Позицията на актрисата съвпада с редица обществени нагласи и дори изследвания за влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве, особено сред младите хора и публичните фигури. Проучванията през последните години сочат, че интензивната употреба на платформи като Instagram може да засили тревожността, депресивните състояния и чувството за социално сравнение – проблеми, които актрисата открито признава, че иска да избегне.

На фона на това Ема Стоун участва в рекламна кампания за платформа за създаване на уебсайтове и онлайн магазини, в която самата актриса закупува домейн, използван в проекта – ироничен, но показателен жест за интереса ѝ към дигиталното съдържание.

Освен това холивудската звезда продължава успешното си развитие и като продуцент. Тя получи номинация за предстоящите награди „Оскар“ както за ролята си във филма "Бугония", така и признание като продуцент на заглавие, номинирано за „Най-добър филм“, с което записа исторически прецедент в кариерата си.