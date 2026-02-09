Новини
Любопитно »
Ема Стоун разкри плашещата причина, поради която няма социални мрежи

9 Февруари, 2026 13:58 1 245 7

Актрисата се притеснява твърде много за психичното си здраве

Ема Стоун разкри плашещата причина, поради която няма социални мрежи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Носителката на „Оскар“ Ема Стоун остава една от малкото звезди от нейния ранг, които съзнателно стоят извън активното присъствие в социалните мрежи. В интервю за Rolling Stone актрисата заяви, че предпочита да бъде „наблюдател“, вместо да поддържа публичен профил в платформи като Instagram, а на въпрос дали някога би стартирала лайфстайл уебсайт отговори категорично: „Абсолютно не.“

В разговор, цитиран от People, Стоун обяснява, че решението ѝ е пряко свързано с грижата за психичното ѝ здраве. „Затова дори нямам Instagram. Прекалено се притеснявам за собственото си психично здраве, за да бъда ангажирана по този начин“, казва актрисата и допълва, че предпочита да следи съдържанието на други хора от дистанция, без да участва активно.

Макар да избягва социалните мрежи, Ема Стоун не е напълно откъсната от дигиталния свят. Тя разказва, че още от детските си години е имала интерес към създаване на уебсайтове и блогове, а и днес с любопитство следи модно съдържание, креативно писане и подбрани развлекателни материали. По думите ѝ обаче тази връзка с онлайн пространството е внимателно дозирана и подчинена на ясни лични граници.

Позицията на актрисата съвпада с редица обществени нагласи и дори изследвания за влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве, особено сред младите хора и публичните фигури. Проучванията през последните години сочат, че интензивната употреба на платформи като Instagram може да засили тревожността, депресивните състояния и чувството за социално сравнение – проблеми, които актрисата открито признава, че иска да избегне.

На фона на това Ема Стоун участва в рекламна кампания за платформа за създаване на уебсайтове и онлайн магазини, в която самата актриса закупува домейн, използван в проекта – ироничен, но показателен жест за интереса ѝ към дигиталното съдържание.

Освен това холивудската звезда продължава успешното си развитие и като продуцент. Тя получи номинация за предстоящите награди „Оскар“ както за ролята си във филма "Бугония", така и признание като продуцент на заглавие, номинирано за „Най-добър филм“, с което записа исторически прецедент в кариерата си.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Директора👨‍✈️

    15 0 Отговор
    Много е права. Крайно време е дази ужасна напаст да бъде забранена!!!

    Коментиран от #4

    14:04 09.02.2026

  • 3 и аз да кажа за сайтовете

    10 0 Отговор
    на психичното здраве може да вреди само на психично нестабилен човек но за затъпяване се справя доста добре това общество което тя избягва… и все пак е добре че е осъзнала колко в психически нестабилна и се пази браво за което

    14:15 09.02.2026

  • 4 Селянина с колелото

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    Не е напаст, а бих казал "електронен наркотик" с изключително голяма зависимост. използвайки "социалните мрежи" се генерира серотонин в мозъка от абсолютно безполезна дейност. Резултата е ясен - затъпяване, манипулиране и мързел в следващите поколения.

    Коментиран от #6

    14:43 09.02.2026

  • 5 глоги

    1 0 Отговор
    предпочита да бъде „наблюдателКА“,

    16:06 09.02.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Селянина с колелото":

    Отдавна съм ги изоставил!

    18:14 09.02.2026

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Посрещнете предизвикателствата в реалния свят. Там сенките се стапят, анонимността е невъзможна.

    18:17 09.02.2026