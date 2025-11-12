Ема Стоун е най-красивата жена на света, според Златното сечение

Американската актриса Ема Стоун беше определена за най-красивата жена в света според ново изследване, базирано на т.нар. „гръцко златно сечение на красотата“ (Greek Golden Ratio of Beauty).
Според анализа, проведен от лондонския Център за напреднала козметична и пластична хирургия, актрисата има съответствие от 94,72% със златното сечение — математическа пропорция, използвана още от древните гърци за определяне на физическото съвършенство.
„Ема Стоун беше категоричен победител, когато измерихме всички елементи на лицето ѝ спрямо показателите за симетрия и пропорция,“ обясни д-р Джулиан де Силва, ръководител на изследването. По думите му, актрисата е получила най-висока оценка за формата на веждите си (94,2%), почти идеална линия на челюстта (97%) и пропорционални устни (95,6%). „Стоун зае първото място благодарение на изключително високите резултати във всички категории на златното сечение,“ допълва специалистът.
В списъка на знаменитостите с най-„научно красиви“ лица след Стоун се нареждат Зендaя с резултат 94,37%, индийската актриса Фрида Пинто (94,34%) и британската актриса Ванеса Кърби (94,31%). Младата звезда Джена Ортега получава най-висок резултат за форма на челото (99,6%), но най-нисък за обща форма на лицето (88%). В класацията попадат още Оливия Родриго (93,71%), Айшвария Рай Баччан (93,41%), китайската актриса Тан Уей (93,08%) и Бионсе, която затваря топ 10 с резултат 92,4%.
Д-р де Силва използва компютърни техники за картографиране на лицето, базирани на древногръцкия принцип, според който най-хармоничните черти се доближават до числото 1,618 — известно като „Фи“. „Тези технологии ни позволяват да разберем какво прави едно лице привлекателно и са особено полезни при планиране на естетични процедури,“ обяснява хирургът.
Златното сечение е математическа формула, използвана от векове в изкуството и архитектурата, включително и от Леонардо да Винчи при създаването на прочутия „Витрувиански човек“. В съвременен контекст принципът се прилага за измерване на симетрията, пропорциите и хармонията на човешкото лице.
Методологията включва изчисления на съотношението между ширината и дължината на лицето, както и измервания между линията на косата и очите, от очите до върха на носа и от носа до брадичката. Колкото по-близки са пропорциите до числото 1,618, толкова по-„естетически съвършени“ се смятат чертите.
Миналата година д-р де Силва прилага същия принцип и за определяне на „най-красивите мъже в света“, като актьорът Арън Тейлър-Джонсън заема първото място с резултат 93,04%, изпреварвайки Луциен Лавискаунт, Пол Мескал и Робърт Патинсън.
Според експертите подобни анализи нямат за цел да наложат универсален стандарт за красота, а по-скоро да демонстрират как математическите пропорции могат да бъдат свързани с естетическото възприятие, което остава различно за всяка култура и епоха.
