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8 ноември 1912 г. „Дръзки“ торпилира „Хамидие“ в Балканската война

8 ноември 1912 г. „Дръзки“ торпилира „Хамидие“ в Балканската война

8 Ноември, 2026 04:12 483 0

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  • димитър добрев

Българският миноносец поразява османския крайцер край Варна. Атаката остава първата морска победа на българския военен флот

8 ноември 1912 г. „Дръзки“ торпилира „Хамидие“ в Балканската война - 1
Снимка: Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В тъмните часове на 8 ноември 1912 г. четири малки български миноносеца се изправят срещу многократно по-голям османски крайцер. На около 32 морски мили източно от Варна „Дръзки“ поразява „Хамидие“ с торпедо и принуждава кораба да напусне боя. Сблъсъкът остава първата морска победа на българския военен флот.

Операцията започва вечерта на 7 ноември, когато в щаба на българския флот постъпва информация, че от Кюстенджа към Цариград се подготвя транспорт на военни доставки. Под командването на капитан II ранг Димитър Добрев от Варна излизат „Летящи“, „Смели“, „Строги“ и „Дръзки“.

Последният изстрел идва от „Дръзки“

Около 00:30 ч. отрядът забелязва силуета на голям боен кораб. Това е османският крайцер „Хамидие“, който охранява транспорта. По данни на Националния военноисторически музей корабът е въоръжен с 22 оръдия, два торпедни апарата и има екипаж от около 400 души.

Българските миноносци започват атака един след друг. Първите торпеда не поразяват целта, но „Дръзки“, командван от мичман I ранг Георги Купов, се приближава на около 50-60 метра. От борда му е изстреляно торпедо, което попада в носовата част на „Хамидие“.

Взривът нанася тежки повреди на крайцера. „Хамидие“ е изтеглен на буксир към Истанбул и не участва повече в бойните действия до края на Балканската война. Българските кораби също са обстрелвани, но щетите по тях са ограничени. Един моряк от „Смели“ е ранен, а по „Дръзки“ има поражения от стрелбата в района на комина.

Победа, запомнена като начало

Атаката има значение, което надхвърля повредата на един османски кораб. Тя показва, че малкият български флот може да проведе успешна торпедна атака срещу по-силен противник и ограничава активността на османските военноморски сили край българското Черноморие.

В български публикации на командира на „Хамидие“ Хюсеин Рауф бей се приписват думите: „Тази голяма и успешна атака на българския флот е едно славно начало, с което той може да се гордее“. Специализирани изследвания обаче поставят под съмнение точната атрибуция на цитата.

Историческите сведения свързват победата не с един кораб сам по себе си, а с действията на целия отряд. Добрев ръководи операцията, Купов командва „Дръзки“, а екипажите на четирите миноносеца провеждат атаката в условията на силен артилерийски огън. Именно последният торпеден изстрел превръща нощния бой край Варна в най-известната морска победа на България през Балканската война.

Източници: bntnews.bg, maritime.bg, dnes.bg


Варна / България
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